Сьогодні, 26 червня, в Україні відзначають День кримськотатарського прапора, який символізує єдність, боротьбу за свободу та право на самовизначення корінного народу Криму.

У світі ця дата також присвячена Міжнародному дню боротьби проти зловживання наркотиками, Міжнародному дню на підтримку жертв тортур, Всесвітньому дню холоду, Дню косметолога і Дню народження зубної щітки.

У церковному календарі 26 червня вшановують пам’ять преподобного Давида Солунського.

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Факти ICTV зібрали все найважливіше про свята, що припадають на цю дату, а також про іменинників, прикмети, що варто зробити та чого слід уникати цього дня.

Яке сьогодні церковне свято – 26 червня 2026 року

Православні віряни згадують преподобного Давида Солунського – подвижника, який своїм аскетичним життям і непохитною вірою утвердив повагу до християнських чеснот.

Давид Солунський прийняв чернечий постриг у монастирі святих мучеників Феодора і Меркурія, а згодом понад сім десятиліть провів у Салоніках у невеликому курені під мигдалевим деревом, постійно молячись і дотримуючись суворої аскези.

За переказами, він міг тримати в руках розжарене вугілля з ладаном, не зазнаючи опіків, чим засвідчував силу Божої благодаті. Преподобний упокоївся близько 540 року, а його мощі й нині перебувають у Салоніках, в обителі святої Феодори.

Який сьогодні, 26 червня 2026 року, день в Україні

Щороку 26 червня в Україні відзначають День кримськотатарського прапора, що присвячений синьому стягу із золотою тамгою – історичному символу Кримського ханства й національному знамену кримських татар.

Прапор уособлює єдність народу, його боротьбу за свободу та право на самовизначення. Після російської окупації Криму 2014 року він став також символом опору та солідарності.

Цього дня кримськотатарські стяги підіймають по всій Україні й у діаспорі за кордоном, підтримуючи тих, хто продовжує відстоювати свої права на півострові та чекає повернення Криму додому.

Хто святкує день ангела 26 червня 2026 року

Цього дня іменини відзначають чоловіки з іменами Борис, Микола, Остап, Роман і Пилип. За жіночим іменословом привітання з днем ангела приймають Христини.

Що не можна робити 26 червня 2026 року

Лихословити, сваритися й бажати зла іншим людям.

Стригти волосся чи нігті, радикально змінювати імідж.

Брати або давати гроші в борг, укладати великі фінансові угоди.

Починати нові справи чи підписувати важливі документи.

Перевтомлюватися фізично або розумово, виконувати важку роботу.

Вживати алкоголь, міцний чай, каву та важку м’ясну їжу.

Що можна робити сьогодні

День сприяє внутрішньому спокою та плануванню. Проведіть його у затишку – запаліть свічку або посидьте біля вогню, запишіть цілі та ідеї на найближчий місяць, займіться легким прибиранням чи упорядкуванням дому.

Корисно побути наодинці, медитувати, згадати дитинство й відпустити застарілі страхи.

Неспішна прогулянка біля води або тепла вечірня ванна теж допоможуть відновити сили.

Народні прикмети на 26 червня 2026 року

Рясна ранкова роса – до ясного й теплого дня.

Дощ цього дня – на щедрий урожай зернових.

Веселка ввечері – погода незабаром зміниться.

Багато комарів і мошок – попереду тривала спека.

Павуки активно плетуть павутину – до сухої пори.

Хмарно й вітряно цілий день – осінь буде холодною та дощовою.

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