В четверг, 2 июля, в Украине отмечается День налоговика. Также на эту дату приходятся Международный день спортивного журналиста, Всемирный день НЛО и Всемирный день дикобраза.

В церковном календаре сегодня — возложение ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне. Больше о праздниках, именинах, приметах и запретах дня — далее в материале.

Какой сегодня церковный праздник — 2 июля 2026 года

Православные верующие 2 июля отмечают праздник возложения ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне. Это памятное событие начал святой Патриарх Фотий.

Сейчас смотрят

В V веке, во время правления Льва Великого, честная риза (то есть одежда) Божьей Матери была перемещена в Константинополь из Палестины. Позже у Влахернского залива построили храм, чтобы хранить в нем драгоценную святыню христианства.

Какой сегодня, 2 июля 2026 года, день в Украине

2 июля профессиональный праздник отмечают работники налоговой службы Украины. Событие было установлено указом президента Владимира Зеленского в 2020 году, “учитывая значительную роль работников государственной налоговой службы в реализации государственной налоговой политики”.

Кто празднует день ангела 2 июля 2026 года

В этот день свои именины отмечают обладатели имени Арсений. Поздравьте своих знакомых и друзей теплыми словами или открыткой.

Что нельзя делать 2 июля 2026 года

Сегодня, как и в любой другой церковный праздник, не рекомендуется ссориться, сквернословить, сплетничать, завидовать, проявлять жадность, равнодушие и жестокость.

Народные приметы не советуют много разговаривать с женщинами, иначе навлечете на себя неприятности. Не стоит отправляться в дальнюю дорогу — она будет неудачной. Также 2 июля категорически запрещено лениться — в доме не будет мира и достатка.

Что можно делать сегодня

В народе верили, если утром умыться родниковой водой, а затем вытереться вышитым полотенцем, то здоровье значительно улучшится. Сегодня можно заниматься домашними делами, работать на огороде.

Согласно лунному календарю, 2 июля можно активно развивать новые проекты. Рекомендуется постепенно увеличивать физические и интеллектуальные нагрузки.

Народные приметы на 2 июля 2026 года

На траве много росы — ждите ливня.

Жаркий день — такая погода будет еще долго.

Птицы низко летают — к дождю.

На деревьях появились желтые листья — осень будет ранней.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.