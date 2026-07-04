В субботу, 4 июля, в Украине отмечаются День судебного эксперта, День Национальной полиции и Международный день Днепра — главной водной артерии страны, которая на протяжении веков питает и дает нам силы.

Это повод не только вспомнить о его величественной роли в нашей истории, но и обратить внимание на современные вызовы, стоящие перед рекой.

Также на эту дату приходятся Международный день кооперативов и День музыки в стиле кантри.

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Православная церковь сегодня чтит память святителя Андрея Критского и преподобной Марфы. Больше о праздниках, именинах, приметах и запретах дня — далее в материале.

Какой сегодня церковный праздник — 4 июля 2026 года

Православные верующие сегодня чтят память святителя Андрея Критского. Он был архиепископом города Гортина на греческом острове Крит.

Святой вел благочестивую жизнь, был сдержанный, покорный. Андрей Критский создавал христианские гимны, его считают одним из выдающихся церковных ораторов Византийской эпохи.

Также 4 июля церковь вспоминает преподобную Марфу, мать святого Симеона Столпника. Она посвятила свою жизнь служению Богу и милосердию к ближним. Марфа заботилась о бедных и больных, помогала всем, кто в этом нуждался.

Какой сегодня, 4 июля 2026 года, день в Украине

В Украине 4 июля отмечают День судебного эксперта. Профессиональный праздник установил президент Виктор Ющенко в 2009 году. Судебно-экспертная деятельность играет важную роль в обеспечении правосудия и защиты прав и свобод граждан.

Также в этот день празднуют День Национальной полиции. Именно 4 июля 2015 года первые патрульные полицейские приняли присягу на Софийской площади в Киеве. Ранее этот праздник отмечался 4 августа, дату изменили в 2018 году.

На эту дату приходится и Международный день Днепра, который ежегодно отмечают в первую субботу июля. Эта величественная, воспетая в стихах река на протяжении столетий питает украинские земли, объединяет регионы и формирует национальную идентичность. Этот день призван напомнить об экологических проблемах крупнейшей реки Украины и важности сохранения ее природного богатства.

Кто празднует день ангела 4 июля 2026 года

День ангела 4 июля отмечают обладатели таких имен: Алексей, Андрей, Богдан, Дмитрий, Марк, Михаил, Николай, Федор, Александра, Анастасия, Мария, Марта, Ольга, Татьяна.

Не забудьте поздравить родных и знакомых с именинами и сказать им несколько теплых слов.

Что нельзя делать 4 июля 2026 года

Сегодня запрещено ссориться, сквернословить, сплетничать, завидовать, проявлять равнодушие.

Если собираетесь в гости 4 июля, то запрещено идти с пустыми руками. Обязательно возьмите что-то с собой, иначе жадность приведет к финансовым проблемам. Также запрещено покупать одежду или обувь — это к болезни.

Что можно делать сегодня

В этот день принято молиться святому Андрею и просить у него о щедром урожае овса. На стол обязательно готовили овсянку.

Сегодня можно заниматься домашними делами, работать во дворе и на огороде.

Народные приметы на 4 июля 2026 года

В лесу много ягод — зима будет холодной.

Грохочет — будет град.

Овес плохо растет — к небогатому урожаю.

Какая погода в этот день, такой она будет на Екатерины (28 июля).

Яркая радуга — к сильному дождю.

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