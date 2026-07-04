У суботу, 4 липня, в Україні відзначається День судового експерта, День Національної поліції та Міжнародний день Дніпра – головної водної артерії країни, що впродовж століть живить і дає нам наснагу.

Це нагода не лише згадати про його величну роль у нашій історії, а й звернути увагу на сучасні виклики, що постають перед рікою.

Також на цю дату припадає Міжнародний день кооперативів та День музики у стилі кантрі.

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Православна церква сьогодні вшановує пам’ять святителя Андрія Критського та преподобної Марфи. Більше про свята, іменини, прикмети і заборони дня – далі у матеріалі.

Яке сьогодні церковне свято – 4 липня 2026 року

Православні віряни сьогодні вшановують пам’ять святителя Андрія Критського. Він був архієпископом міста Гортіна на грецькому острові Крит.

Святий вів благочестиве життя, був стриманим, покірним. Андрій Критський створював християнські гімни, його вважають одним з видатних церковних ораторів Візантійської епохи.

Також 4 липня церква згадує преподобну Марфу, матір святого Симеона Стовпника. Вона присвятила своє життя служінню Богу та милосердю до ближніх. Марфа піклувалася про бідних та хворих, допомагала всім, хто цього потребував.

Який сьогодні, 4 липня 2026 року, день в Україні

В Україні 4 липня відзначають День судового експерта. Професійне свято встановив президент Віктор Ющенко у 2009 році. Судово-експертна діяльність відіграє важливу роль у забезпеченні правосуддя та захисту прав і свобод громадянин.

Також цього дня святкують День Національної поліції. Саме 4 липня 2015 року перші патрульні поліцейські склали присягу на Софійській площі у Києві. Раніше це свято відзначалося 4 серпня, дату змінили у 2018 році.

На цю дату припадає й Міжнародний день Дніпра, що відзначають щороку в першу суботу липня. Ця велична, оспівана у віршах ріка століттями живить українські землі, єднає регіони та формує національну ідентичність. Цей день покликаний нагадати про екологічні проблеми найбільшої річки України та важливість збереження її природного багатства.

Хто святкує день ангела 4 липня 2026 року

День ангела 4 липня відзначають власники таких імен: Олексій, Андрій, Богдан, Дмитро, Марк, Михайло, Микола, Федір, Олександра, Анастасія, Марія, Марта, Ольга, Тетяна.

Не забудьте привітати рідних та знайомих з іменинами та сказати їм кілька теплих слів.

Що не можна робити 4 липня 2026 року

Сьогодні заборонено сваритися, лихословити, пліткувати, заздрити, проявляти байдужість.

Якщо збираєтеся в гості 4 липня, то заборонено йти з пустими руками. Обов’язково візьміть щось з собою, інакше жадібність призведе до фінансових проблем. Також заборонено купувати одяг чи взуття — це до хвороби.

Що можна робити сьогодні

Цього дня заведено молитися святому Андрію і просити в нього про щедрий врожай вівса. На стіл обов’язково готували вівсянку.

Сьогодні можна займатися домашніми справами, працювати на подвір’ї та на городі.

Народні прикмети на 4 липня 2026 року

У лісі багато ягід – зима буде холодною.

Гримить – буде град.

Овес погано росте – до небагатого врожаю.

Яка погода цього дня, такою вона буде на Катерини (28 липня).

Яскрава веселка – до сильного дощу.

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