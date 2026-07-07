Яке свято 7 липня 2026: відкладіть похід до перукарні та побудьте з близькими
Сьогодні, 7 липня, в Україні відзначають професійне свято працівники природно-заповідної справи.
У світі на цю дату припадають Міжнародний день миру та любові, Всесвітній день прощення і Всесвітній день шоколаду.
Православні віряни вшановують чудотворну ікону Матері Божої Неустанної помочі, а також пам’ять преподобних Фоми й Акакія.
Факти ICTV зібрали всі важливі події 7 липня – дізнайтеся, що можна і не можна робити цього дня, які прикмети побутують у народі та хто святкує іменини.
- Яке сьогодні церковне свято – 7 липня 2026 року
- Який сьогодні, 7 липня 2026 року, день в Україні
- Хто святкує день ангела 7 липня 2026 року
- Що не можна робити 7 липня 2026 року
- Що можна робити сьогодні
- Народні прикмети на 7 липня 2026 року
Яке сьогодні церковне свято – 7 липня 2026 року
Образ Матері Божої Неустанної Помочі, який вшановують цього дня, це чудотворна ікона Богородиці, знана у багатьох країнах світу. Її оригінал, ймовірно, створений на острові Крит у XIV столітті, нині зберігається в храмі Сант-Альфонсо в Римі.
Преподобний Фома, якого також згадують 7 липня, колись був заможним воїном, але з любові до Христа залишив усе й прийняв чернечий постриг. Пішовши в пустелю, жив на горі Мелея, де, за переказами, спілкувався лише з Богом, отримував видіння й перемагав злі сили молитвою. Він став відомим чудотворцем ще за життя, а його мощі й нині приносять зцілення тим, хто молиться з вірою.
Преподобний Акакій, якого теж вшановують сьогодні, був учнем суворого старця на Синаї та прославився незвичайним терпінням і покорою. Після девʼяти років покутного служіння він помер, але навіть після смерті, за словами Івана Ліствичника, відповідав зі свого гробу: “Отче, я не помер, смиренні не вмирають”. Його історія стала прикладом глибокої смиренності для поколінь ченців.
Який сьогодні, 7 липня 2026 року, день в Україні
7 липня в Україні відзначають День працівника природно-заповідної справи. Це професійне свято було встановлене указом президента у 2009 році. Воно вшановує всіх, хто щодня стоїть на захисті української природи, зберігає унікальні природні комплекси, рятує біологічні види від зникнення та запобігає руйнуванню екосистем.
Хто святкує день ангела 7 липня 2026 року
Цього дня іменини відзначають Герман, Лук’ян, Остап, Павло, Сергій, Євдокія та Єфросинія. Не забудьте привітати рідних і друзів, які носять ці імена.
Що не можна робити 7 липня 2026 року
- Стригти волосся, щоби не накликати нещастя, травми або проблеми зі здоров’ям.
- Проявляти заздрість, жалість або слабкість.
- Підписувати важливі документи, приймати доленосні рішення або діяти імпульсивно.
- Давати чи брати гроші в борг.
- Брати з землі знайдені речі – прикмета попереджає про небезпеку “притягнути” чужу біду.
- Купатися в річках вагітним і малим дітям.
Що можна робити сьогодні
7 липня – чудовий день для внутрішньої роботи над собою. Рекомендується проводити час у тиші, на природі або в спокійному колі близьких людей.
Особливо корисно зранку вмитися росою – у народі вважається, що вона дарує красу й оберігає від хвороб. Купання в річці також має цілющий ефект.
Народні прикмети на 7 липня 2026 року
- Ясна погода з самого ранку – літо буде теплим і врожайним.
- Рясна роса вранці – до погожих днів і гарного врожаю.
- Дощ 7 липня – до мокрого літа та поганого врожаю.
- Якщо ввечері павуки активно плетуть павутину, завтра буде спека.
- Туман над водою зранку – до теплої та сухої погоди.