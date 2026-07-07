Сьогодні, 7 липня, в Україні відзначають професійне свято працівники природно-заповідної справи.

У світі на цю дату припадають Міжнародний день миру та любові, Всесвітній день прощення і Всесвітній день шоколаду.

Православні віряни вшановують чудотворну ікону Матері Божої Неустанної помочі, а також пам’ять преподобних Фоми й Акакія.

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Факти ICTV зібрали всі важливі події 7 липня – дізнайтеся, що можна і не можна робити цього дня, які прикмети побутують у народі та хто святкує іменини.

Яке сьогодні церковне свято – 7 липня 2026 року

Образ Матері Божої Неустанної Помочі, який вшановують цього дня, це чудотворна ікона Богородиці, знана у багатьох країнах світу. Її оригінал, ймовірно, створений на острові Крит у XIV столітті, нині зберігається в храмі Сант-Альфонсо в Римі.

Преподобний Фома, якого також згадують 7 липня, колись був заможним воїном, але з любові до Христа залишив усе й прийняв чернечий постриг. Пішовши в пустелю, жив на горі Мелея, де, за переказами, спілкувався лише з Богом, отримував видіння й перемагав злі сили молитвою. Він став відомим чудотворцем ще за життя, а його мощі й нині приносять зцілення тим, хто молиться з вірою.

Преподобний Акакій, якого теж вшановують сьогодні, був учнем суворого старця на Синаї та прославився незвичайним терпінням і покорою. Після девʼяти років покутного служіння він помер, але навіть після смерті, за словами Івана Ліствичника, відповідав зі свого гробу: “Отче, я не помер, смиренні не вмирають”. Його історія стала прикладом глибокої смиренності для поколінь ченців.

Який сьогодні, 7 липня 2026 року, день в Україні

7 липня в Україні відзначають День працівника природно-заповідної справи. Це професійне свято було встановлене указом президента у 2009 році. Воно вшановує всіх, хто щодня стоїть на захисті української природи, зберігає унікальні природні комплекси, рятує біологічні види від зникнення та запобігає руйнуванню екосистем.

Хто святкує день ангела 7 липня 2026 року

Цього дня іменини відзначають Герман, Лук’ян, Остап, Павло, Сергій, Євдокія та Єфросинія. Не забудьте привітати рідних і друзів, які носять ці імена.

Що не можна робити 7 липня 2026 року

Стригти волосся, щоби не накликати нещастя, травми або проблеми зі здоров’ям.

Проявляти заздрість, жалість або слабкість.

Підписувати важливі документи, приймати доленосні рішення або діяти імпульсивно.

Давати чи брати гроші в борг.

Брати з землі знайдені речі – прикмета попереджає про небезпеку “притягнути” чужу біду.

Купатися в річках вагітним і малим дітям.

Що можна робити сьогодні

7 липня – чудовий день для внутрішньої роботи над собою. Рекомендується проводити час у тиші, на природі або в спокійному колі близьких людей.

Особливо корисно зранку вмитися росою – у народі вважається, що вона дарує красу й оберігає від хвороб. Купання в річці також має цілющий ефект.

Народні прикмети на 7 липня 2026 року

Ясна погода з самого ранку – літо буде теплим і врожайним.

Рясна роса вранці – до погожих днів і гарного врожаю.

Дощ 7 липня – до мокрого літа та поганого врожаю.

Якщо ввечері павуки активно плетуть павутину, завтра буде спека.

Туман над водою зранку – до теплої та сухої погоди.

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