Какой праздник 10 июля 2026 и какой ритуал может защитить от болезней
В четверг, 10 июля, отмечается Всемирный день энергетической независимости, День племянниц и племянников и День рождения футбольного свистка, а также День Николы Теслы, День благодарности капибаре и Всемирный день шашлыка.
Православная церковь сегодня чтит память преподобного Антония Печерского. Больше информации о праздниках, именинах, приметах и запретах дня — в материале.
- Какой сегодня церковный праздник — 10 июля 2026 года
- Кто празднует день ангела 10 июля 2026 года
- Что нельзя делать 10 июля 2026 года
- Что можно делать сегодня
- Народные приметы на 10 июля 2026 года
Какой сегодня церковный праздник — 10 июля 2026 года
Православные верующие 10 июля вспоминают преподобного Антония Печерского, церковного деятеля времен Украины–Руси. Он является основателем Печерского Монастыря Успения Пресвятой Богородицы, известного как Києво-Печерская лавра, и строителем Собора в честь Успения Пресвятой Богородицы.
Антоний вел аскетический образ жизни, его имя связывают с реорганизацией киево-руських монастырей на основе строгих монашеских традиций Святой горы (Афон, Греция). Преподобный скончался на 90-м году жизни. По преданию, он нашел последнее пристанище в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры, где ранее в посте и молитве нес свой монашеский подвиг.
Кто празднует день ангела 10 июля 2026 года
В этот день именины отмечают обладатели таких имен: Александр, Антон, Георгий, Даниил, Леонтий, Нестор, Петр, Степан.
Поздравьте друзей, родных и знакомых, которые носят эти имена, пожеланиями мира, здоровья и счастья.
Что нельзя делать 10 июля 2026 года
В этот день под запретом ссоры, ругань, сплетни, зависть, злость, равнодушие и жестокость. Нельзя отказывать в помощи тому, кто просит о ней.
Согласно народным приметам, сегодня нельзя бросать в воду мусор и ругаться возле воды. Также в день Антония Печерского не рекомендуется стирать, убирать и стричься.
Запрещается носить грязную одежду — это к болезням. Также не стоит рассказывать о своих планах, иначе все пойдет наперекосяк.
Что можно делать сегодня
У святого Антония в этот день просят мира и исцеления от недугов. Перед молитвой стоит обязательно умыться, ведь вода в этот день имеет целебную силу.
Наши предки верили, что сегодня нужно искупаться и надеть чистую одежду — это защитит от болезней на целый год. День благоприятен для рыбалки.
Народные приметы на 10 июля 2026 года
- Утром нет росы — вечером будет дождь.
- Слышен сильный гром — ливень будет мощным.
- На верхушке березы пожелтели листья — к ранней осени.
- Гром глухой — дождь будет тихий, но затяжной.