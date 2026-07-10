В четверг, 10 июля, отмечается Всемирный день энергетической независимости, День племянниц и племянников и День рождения футбольного свистка, а также День Николы Теслы, День благодарности капибаре и Всемирный день шашлыка.

Православная церковь сегодня чтит память преподобного Антония Печерского. Больше информации о праздниках, именинах, приметах и запретах дня — в материале.

Какой сегодня церковный праздник — 10 июля 2026 года

Православные верующие 10 июля вспоминают преподобного Антония Печерского, церковного деятеля времен Украины–Руси. Он является основателем Печерского Монастыря Успения Пресвятой Богородицы, известного как Києво-Печерская лавра, и строителем Собора в честь Успения Пресвятой Богородицы.

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Антоний вел аскетический образ жизни, его имя связывают с реорганизацией киево-руських монастырей на основе строгих монашеских традиций Святой горы (Афон, Греция). Преподобный скончался на 90-м году жизни. По преданию, он нашел последнее пристанище в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры, где ранее в посте и молитве нес свой монашеский подвиг.

Кто празднует день ангела 10 июля 2026 года

В этот день именины отмечают обладатели таких имен: Александр, Антон, Георгий, Даниил, Леонтий, Нестор, Петр, Степан.

Поздравьте друзей, родных и знакомых, которые носят эти имена, пожеланиями мира, здоровья и счастья.

Что нельзя делать 10 июля 2026 года

В этот день под запретом ссоры, ругань, сплетни, зависть, злость, равнодушие и жестокость. Нельзя отказывать в помощи тому, кто просит о ней.

Согласно народным приметам, сегодня нельзя бросать в воду мусор и ругаться возле воды. Также в день Антония Печерского не рекомендуется стирать, убирать и стричься.

Запрещается носить грязную одежду — это к болезням. Также не стоит рассказывать о своих планах, иначе все пойдет наперекосяк.

Что можно делать сегодня

У святого Антония в этот день просят мира и исцеления от недугов. Перед молитвой стоит обязательно умыться, ведь вода в этот день имеет целебную силу.

Наши предки верили, что сегодня нужно искупаться и надеть чистую одежду — это защитит от болезней на целый год. День благоприятен для рыбалки.

Народные приметы на 10 июля 2026 года

Утром нет росы — вечером будет дождь.

Слышен сильный гром — ливень будет мощным.

На верхушке березы пожелтели листья — к ранней осени.

Гром глухой — дождь будет тихий, но затяжной.

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