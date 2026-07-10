Несмотря на войну, топливный рынок Украины продолжает работать. Одни сети открывают новые автозаправочные станции, другие восстанавливают поврежденные после российских атак. Поэтому количество АЗС постоянно меняется.

О том, сколько АЗС в Украине, какие сети остаются наибольшими и как российские обстрелы влияют на работу заправок, Фактам ICTV рассказал аналитик консалтинговой компании Нафторынок Александр Сиренко.

Сколько АЗС в Украине в 2026 году

По словам эксперта, в настоящее время в Украине действует около 5,1 тыс. розничных лицензий на торговлю горючим. Но эта цифра не постоянна, ведь рынок постоянно меняется, ведь операторы открывают новые станции, проводят ребрендинг или закрывают отдельные объекты.

Сейчас смотрят

Данные по количеству заправок по отдельным сетям приведены по состоянию на начало 2026 года.

Сколько заправок Укрнафта в Украине

Крупнейшей сетью в Украине остается Укрнафта, которая на начало 2026 года насчитывала 662 автозаправочные станции.

Сколько АЗС ОККО в Украине

К крупнейшим операторам также относится ОККО. По данным Нафторынка, на начало 2026 года сеть объединяла 416 АЗС.

Сколько АЗС WOG в Украине

Сеть WOG на начало 2026 года имела 359 автозаправочных станций и входит в число крупнейших операторов топливного рынка.

Сколько АЗС БРСМ в Украине

Сеть БРСМ насчитывала 227 АЗС.

Сколько АЗС UPG в Украине

На начало 2026 года сеть UPG имела 201 автозаправочную станцию. Однако, как рассказал Александр Сиренко, недавно он общался с директором компании, который сообщил о существенном расширении сети. По его словам, сейчас UPG уже имеет около 440 АЗС благодаря постепенному присоединению станций Авиас и ANP.

Сколько АЗС SOCAR в Украине

Сеть SOCAR на начало 2026 года насчитывала 55 автозаправочных станций.

Среди других крупных операторов топливного рынка Сиренко также назвал AMIC (199 АЗС), Parallel (109), Shell (99), Авантаж 7 (92), VST (92), КЛО (71), Marshal (70), Chipo (67) и Маркет (51).

Россия усиливает атаки на украинские АЗС

Также мы побеседовали с Александром Сиренко о том, как в последнее время изменилась ситуация с российскими атаками на украинские автозаправочные станции.

По его словам, больше всего ударов в абсолютных цифрах пришлось на сети Укрнафта, ОККО и WOG. Однако, если оценивать долю пораженных АЗС от общего количества станций в сети, наибольшие потери понесли Marshal и VST.

Сиренко отметил, что по состоянию на 10 июля с 1 апреля в Украине было зафиксировано 202 атаки на автозаправочные станции. Он подчеркнул, что это не количество разрушенных или поврежденных АЗС, а именно количество атак. По словам эксперта, одна и та же станция могла попасть под удар несколько раз, после ремонта возобновить работу, а затем снова стать целью российских обстрелов.

Эксперт также обратил внимание, что в последние недели интенсивность атак существенно возросла. Если раньше такие случаи были менее частыми, то сейчас россияне атакуют автозаправочные станции практически ежедневно, иногда фиксируется по две-три атаки в сутки.

Как можно защитить АЗС от российских ударов

По мнению Александра Сиренко, из-за увеличения количества атак, в Украине необходимо ввести единые требования к безопасности автозаправочных станций. В первую очередь это касается обустройства укрытий для работников и посетителей.

По словам эксперта, укрытия не обязательно должны быть большими, но они должны обеспечивать возможность быстро спрятаться во время угрозы. Болезненным этот вопрос является для АЗС, расположенных в прифронтовых областях.

Сиренко считает, что в зависимости от ситуации безопасности могут применяться различные элементы инженерной защиты. Это могут быть специальные защитные сетки, габионы, мешки с песком, а также дополнительная защита стеклянных фасадов.

— Конкретные решения должны разрабатываться во взаимодействии с военными и с учетом особенностей каждого региона, — подчеркнул эксперт.

Отдельно эксперт поднимает вопрос работы АЗС во время воздушных тревог. Сейчас каждая сеть самостоятельно определяет алгоритм действий: одни станции продолжают работу, другие временно прекращают обслуживание клиентов.

По его мнению, для таких объектов повышенной опасности целесообразно разработать единый государственный регламент, определяющий порядок действий персонала и посетителей во время угрозы. Эксперт считает, что правительство должно активнее заниматься вопросами АЗС.

По словам Сиренко, отдельные сети уже пересмотрели свои внутренние инструкции после российских ударов. В частности, перед закрытием АЗС во время воздушной тревоги работники проверяют, не остались ли люди в помещениях или санузлах. По его мнению именно такие четкие алгоритмы помогают минимизировать риски для персонала и клиентов.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.