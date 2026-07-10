У пʼятницю, 10 липня, відзначається Всесвітній день енергетичної незалежності, День племінниць і племінників, День народження футбольного свистка, а також День Ніколи Тесли, День вдячності капібарі та Всесвітній день шашлику.

Православна церква сьогодні вшановує пам’ять преподобного Антонія Печерського. Більше інформації про свята, іменини, прикмети і заборони дня – у матеріалі.

Яке сьогодні церковне свято – 10 липня 2026 року

Православні віряни 10 липня згадують преподобного Антонія Печерського, церковного діяча часів України–Русі. Він є засновником Печерського Монастиря Успіння Пресвятої Богородиці, відомого як Києво-Печерська лавра, та будівничим Собору на честь Успіння Пресвятої Богородиці.

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Антоній вів аскетичний спосіб життя, його ім’я пов’язують з реорганізацією давньоруських монастирів на засадах суворих чернечих традицій Святої гори (Афон, Греція). Преподобний помер на 90-му році життя. За переказами, він знайшов останній прихисток у Ближніх печерах Києво-Печерської лаври, де раніше в пості та молитві ніс свій чернечий подвиг.

Хто святкує день ангела 10 липня 2026 року

Цього дня іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Антон, Георгій, Данило, Леонтій, Нестор, Петро, Степан.

Привітайте друзів, рідних і знайомих, які носять ці імена, побажаннями миру, здоров’я та щастя.

Що не можна робити 10 липня 2026 року

Цього дня під забороною сварки, лайка, плітки, заздрощі, злість, байдужість та жорстокість. Не можна відмовляти в допомозі тому, хто просить про неї.

Згідно з народними прикметами, сьогодні не можна кидати у воду сміття і лаятися біля води. Також в день Антонія Печерського не рекомендується прати, прибирати і стригтися.

Забороняється носити брудний одяг – це до хвороб. Також не варто розповідати про свої плани, інакше все піде шкереберть.

Що можна робити сьогодні

У святого Антонія цього дня просять миру та зцілення від недуг. Перед молитвою варто обов’язково вмитися, адже вода цього дня має цілющу силу.

Наші предки вірили, що сьогодні потрібно викупатися і надягти чистий одяг – це захистить від хвороб на цілий рік. День сприятливий для риболовлі.

Народні прикмети на 10 липня 2026 року

Вранці немає роси – ввечері буде дощ.

Чути сильний грім – злива буде потужною.

На верхівці берези пожовкло листя – до ранньої осені.

Грім глухий – дощ буде тихий, але затяжний.

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