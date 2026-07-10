Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш выступил в защиту решения правительства предоставить Украине ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot.

Об этом он заявил в эфире TVN24.

Министр обороны Польши о передаче Украине ракет к Patriot

Глава Минобороны выразил возмущение из-за критики со стороны оппозиционных сил и команды президента Польши Кароля Навроцкого, недовольных решением правительства передать Украине несколько ракет к системам ПВО.

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Недавно руководитель Управления международной политики президента Марчин Пшидач заявил, что заместитель министра обороны Цезарий Томчик сыграл ключевую роль в решении о передаче ракет.

Он риторически спросил о том, что это может быть – якобы измена или глупость.

В ответ Косиняк-Камыш подчеркнул, что военная помощь Украине входит в национальные интересы Польши. По его мнению лучше сбивать российские ракеты над Киевом, а не Варшавой.

– Я предпочитаю, чтобы наши Patriot сбивали российские ракеты над Киевом, а не над Варшавой. Те, кто критикует польскую поддержку Украины, сошли с ума. Меня это доводит до бешенства, – возмутился он.

Министр обороны утверждает, что будет защищать принятое решение, ведь поражение Украины в полномасштабной войне с Россией – это самый плохой сценарий для Польши.

5 июля в Польше заявили о намерениях рассекретить список военной помощи, переданной Украине в течение 2022-2026 годов. В то же время Косиняк-Камыш заявил, что польская контрразведка проверит, кто мог пытаться раскрыть государственную тайну, которая касается этих поставок.

6 июля премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военная помощь Украине отвечает интересам безопасности самой страны и не должна становиться предметом внутриполитической борьбы.

В этот же день в канцелярии президента Польши Навроцкого подвергли критике решение правительства Туска рассекретить информацию о военной помощи для Киева.

Уже 7 июля министр обороны Польши Косиняк-Камыш обнародовал информацию о военной помощи, предоставленной Варшавой для Украины после начала полномасштабной войны России.

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