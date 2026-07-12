Сегодня, 12 июля, украинские рыбаки отмечают профессиональный праздник, который традиционно приходится на второе воскресенье второго месяца лета.

В мире также отмечают несколько интересных событий: это Всемирный день бортпроводника, День бумажного пакета, Международный день борьбы с песчаными и пыльными бурями и День разноцветных глаз.

Православная церковь сегодня чтит память мучеников Прокла и Илария. Больше информации о праздниках, именинах, приметах и запретах дня — в материале.

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Какой сегодня церковный праздник — 12 июля 2026 года

Православные верующие 12 июля вспоминают мучеников Прокла и Илария, уроженцев села Калипт близ Анкиры, пострадавших во времена гонений при императоре Траяне (98-117).

Иларий был племянником святого Прокла. Они бесстрашно исповедовали веру во Христа и отказываться приносить жертву языческим богам. Мучеников подвергли жестоким пыткам, но они все равно не отреклись от своей веры.

Какой сегодня, 12 июля 2026 года, день в Украине

В Украине сегодня отмечают День рыбака, который традиционно приходится на второе воскресенье июля. Этот профессиональный праздник был установлен в 1995 году указом президента Украины.

Его цель — привлечь внимание общества к работе работников рыбного хозяйства, поблагодарить их за ежедневный труд, а также способствовать развитию профессиональных рыболовных объединений.

Рыболовство — одно из древнейших занятий человечества. Оно возникло наряду с охотой и собирательством и требует немалых знаний, умений и выдержки.

Кто празднует день ангела 12 июля 2026 года

День ангела сегодня отмечают обладатели таких имен: Арсений, Гавриил, Григорий, Иван, Михаил, Федор, Вероника, Мария. Не забудьте поздравить всех знакомых с именинами.

Что нельзя делать 12 июля 2026 года

В этот день запрещено ссориться, сквернословить, сплетничать, завидовать, иначе навлечете на себя неприятности.

Народные приметы не советуют 12 июля заниматься тяжелым физическим трудом, делать ремонт, убирать, шить, вязать, вышивать. Считается, что так можно навлечь на себя болезни. Женщинам в этот день не стоит плакать, иначе весь год будут ходить в слезах.

Что можно делать сегодня

В народе верили, что на Прокла роса обладает целебными свойствами. Поэтому утром ею обязательно умывали лицо, а также ходили по траве босиком. Считалось, что эти ритуалы помогут сохранить молодость и отогонят болезни.

Согласно лунному календарю, день 12 июля характеризуется повышенной эмоциональностью, чувствительностью и нестабильностью. Лучше избегать конфликтных и стрессовых ситуаций.

Народные приметы на 12 июля 2026 года

Утром роса и сильный туман — к ясной погоде в ближайшие дни.

Нет росы — ждите непогоды.

В лесу появились грибы — к похолоданию.

Громко жужжат пчелы — будет сильная жара.

Прохладный день — зима будет морозной.

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