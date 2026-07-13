Для прифронтовых и многих других украинских городов, живущих в условиях войны, быстрое восстановление стало почти единственной вероятной моделью: нашли финансирование, отремонтировали здание, открыли двери. Когда ресурсы ограничены, а потребности огромны, времени на долгие размышления часто просто нет.

Но в прифронтовом Николаеве решили подвергнуть сомнению именно такой подход. Команда, работающая над ревитализацией старой трамвайной подстанции 1913 года, остановилась на шаг раньше и задала другой вопрос о том, каким должно быть это место для людей, которые сегодня живут в городе.

Проектом занимается команда Агентства развития Николаева вместе с городским советом, архитекторами, краеведами и культурными инициативами. Один из его координаторов — Евгений Гомонюк, менеджер по региональному развитию Агентства развития Николаева. Рядом с командой работал Андрей Штендер — ментор Школы для общин Культура в восстановлении.

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Не просто ремонт — новая роль исторического здания

100 лет назад это здание питало первый городской трамвай Николаева. Вскоре в ее стенах работали кафе и банк, а в последние годы она стояла пустой и постепенно приходила в упадок. Когда историческую трамвайную подстанцию ​​1913 года выставили на продажу, именно жители города настояли, чтобы она перешла в собственность общины.

Сегодня здесь готовятся создать не просто отреставрированное здание, а пространство, которое будет рассказывать историю Николаева, объединять людей, помогать городу осмысливать собственное прошлое и будущее.

– Это одна из архитектурных доминант города. Она в центре, она заметная, с ней связано много воспоминаний. Просто отремонтировать стены и поставить дверь – этого недостаточно, – говорит Евгений Гомонюк.

Именно так в проекте появилась идея не очередного ремонта, а пространства, соединяющего туристско-информационный центр и Музей города. Но не музей в классическом понимании – с постоянной экспозицией, фондами и закрытыми витринами. Скорее гибкое пространство для выставок, лекций, кинопоказов, встреч и разговоров о городе.

— Культурная оптика — это не только ремонт или восстановление. Это заложение смыслов, связанных с историей, памятью и взаимодействием с обществом. Мы хотим работать с человеческой памятью, с личными историями горожан, – объясняет Гомонюк.

После участия в Школе команда сменила видение будущего пространства. Их вдохновил пример Музея города во Львове, который работает не как традиционный музей экспонатов, а как место осмысления городской памяти через устные истории, семейные архивы, цифровые материалы и временные выставочные проекты.

В Николаеве первая экспозиция будет посвящена самой трамвайной подстанции: как ее строили, как она менялась, почему исчез трамвай, что это здание означало для разных поколений горожан и как получает новую жизнь сейчас.

— Мы хотим показать историю трансформации: индустриальный период, потом кафе, банк, пустота — и теперь новая роль. Человеку, который не в контексте, нужно его дать, — говорит Евгений.

Отдельное направление – работа с цифровым наследием. К проекту подключена платформа MY ART, которая годами оцифровывает музейные коллекции Николаевской области.

Это позволяет создавать выставки не только из того, что физически можно принести в здание, но и из широкого массива материалов: цифровых копий экспонатов, архивов, фото, историй, связанных с полиэтнической историей Юга, темой деколонизации и городской идентичности.

— Мы можем брать оцифрованные музейные коллекции, их сочетать, добавлять тексты, интервью, человеческие истории и создавать тематические выставочные проекты. Это дает гораздо больше свободы, – говорит Гомонюк.

Еще одно важное решение – сделать пространство открытым для разных групп горожан. Не через отдельные “программы для уязвимых категорий”, а через форматы, в которых люди могут быть вместе: кинопоказы, дискуссии, выставки, события для молодежи, встречи общественных организаций. Пространство планируют сделать таким, чтобы его можно было бронировать для собственных событий – бесплатно.

– Для меня будет успехом, если он оживет, откроет дверь, станет третьим местом для жителей города и гостей. Местом, куда хочется идти, где хочется быть, где можно встречать своих, — говорит Евгений.

От быстрых решений до длительных изменений

Ментор Школы Андрей Штендера говорит: многие общины приходят с сильными идеями, но не всегда сами видят их ценность.

— Наибольшим открытием для участников становится ценность их собственных проектов. Когда община долго работает со зданием или идеей, она становится для нее привычной. А взгляд извне возвращает интерес и мотивацию двигаться дальше, – объясняет он.

Школа для общин Культура в восстановлении – это не лекции о культуре ради культуры. Участники несколько месяцев работают с реальными проектами своих общин: картируют ресурсы, определяют стейкхолдеров, анализируют, кому нужно пространство, как оно будет работать, кто будет его наполнять и что сделает его устойчивым.

— Мы задавали общинам много неудобных вопросов: как объект будет функционировать, кого нужно привлечь, какие специалисты нужны, как общаться с аудиториями. Важно, чтобы общества увидели не только свои ресурсы, но и то, где им нужна внешняя экспертиза, — говорит Штендера.

По его мнению, культурная составляющая не противоречит скорейшему восстановлению. Напротив, помогает не повторять ошибки временных решений, которые потом становятся постоянными на годы.

— Быстрые решения не всегда самые лучшие. Мы уже видели это на примере временного жилья для переселенцев, которое должно было работать год или три, а стало постоянным на 10 лет. Сейчас нам нужно переходить от быстрого реагирования к решениям, которые будут работать долго, — отмечает ментор.

В Николаеве это значит не просто покрасить фасад и открыть очередное здание на балансе города. Это значит сохранить промышленный характер подстанции, рассказать ее историю, дать горожанам простор для встреч и сделать так, чтобы новые жители, ВПЛ, ветераны, молодежь и люди постарше чувствовали: это место также о них.

До 21 июля проходит набор на вторую волну Школы для общин Культура в восстановлении для жителей Черниговской, Херсонской, Днепропетровской, Харьковской, Николаевской, Одесской, Сумской и Запорожской областей.

Если бы через пять лет каждая община в Украине реализовала хотя бы один-два таких проекта, говорит Андрей Штендер, страна получила бы не просто отремонтированные здания. Она бы получила сеть мест, где общины могут говорить о себе, помнить свое прошлое и вместе представлять будущее.

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