Сьогодні, 12 липня, українські рибалки відзначають професійне свято, яке традиційно припадає на другу неділю другого місяця літа.

У світі також є кілька цікавих подій: це Всесвітній день бортпровідника, День паперового пакета, Міжнародний день боротьби з піщаними та пиловими бурями та День різнокольорових очей.

Православна церква сьогодні вшановує пам’ять мучеників Прокла й Іларія. Більше інформації про свята, іменини, прикмети і заборони дня – у матеріалі.

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Яке сьогодні церковне свято – 12 липня 2026 року

Православні віряни 12 липня згадують мучеників Прокла та Іларія, уродженців села Каліпт поблизу Анкіри, які постраждали в часи гонінь за імператора Траяна (98-117).

Іларій був племінником святого Прокла. Вони безстрашно сповідували віру в Христа й відмовлятися приносити жертву язичницьким богам. Мучеників піддали жорстоким катуванням, але вони все одно не зреклися своєї віри.

Який сьогодні, 12 липня 2026 року, день в Україні

В Україні сьогодні відзначають День рибалки, що традиційно припадає на другу неділю липня. Це професійне свято було встановлено у 1995 році указом президента України.

Його мета – привернути увагу суспільства до роботи працівників рибного господарства, подякувати їм за щоденну працю, а також заохотити розвиток професійних рибальських спілок.

Рибальство – одне з найдавніших занять людства. Воно виникло поряд із полюванням та збиранням і потребує неабияких знань, вмінь і витримки.

Хто святкує день ангела 12 липня 2026 року

День ангела сьогодні відзначають власники таких імен: Арсеній, Гавриїл, Григорій, Іван, Михайло, Федір, Вероніка, Марія. Не забудьте привітати всіх знайомих з іменинами.

Що не можна робити 12 липня 2026 року

Цього дня заборонено сваритися, лихословити, пліткувати, заздрити, інакше накличете на себе неприємності.

Народні прикмети не радять 12 липня займатися важкою фізичною працею, робити ремонт, прибирати, шити, в’язати, вишивати. Вважається, що так можна накликати на себе хвороби. Жінкам цього дня не варто плакати, інакше увесь рік ходитимуть у сльозах.

Що можна робити сьогодні

У народі вірили, що на Прокла роса має цілющі властивості. Тому вранці нею обов’язково вмивали обличчя, а також ходили по траві босоніж. Вважалося, що ці ритуали допоможуть зберегти молодість і відженуть хвороби.

Згідно з місячним календарем, день 12 липня характеризується підвищеною емоційністю, чутливістю і нестабільністю. Краще уникати конфліктних і стресових ситуацій.

Народні прикмети на 12 липня 2026 року

Вранці роса і сильний туман – до ясної погоди найближчими днями.

Немає роси – чекайте на негоду.

У лісі з’явилися гриби – до похолодання.

Голосно дзижчать бджоли — буде сильна спека.

Прохолодний день – зима буде морозною.

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