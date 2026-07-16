День бухгалтера — это профессиональный праздник, который отмечают во многих странах мира, в том числе и в Украине. Это день чествования тех, кто ежедневно обеспечивает финансовый учет, контроль и отчетность в бизнесе, государственных учреждениях и организациях.

Когда празднуют День бухгалтера в Украине, читайте в нашем материале.

Когда День бухгалтера в Украине: дата празднования

Официально в Украине ежегодно 16 июля отмечают День бухгалтера. Дата была установлена указом президента Украины еще в 2004 году, и с тех пор стала профессиональным праздником для всех, кто связан с бухгалтерией.

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День бухгалтера в Украине: история праздника

История Дня бухгалтера в Украине связана с развитием профессии как неотъемлемой части управления любой экономикой. Именно бухгалтеры ведут учет хозяйственных операций, помогают обеспечить прозрачность и законность финансовых процессов, что особенно важно в условиях рыночной экономики.

Профессия бухгалтера имеет давнюю историю, уходящую корнями еще в средневековье, но официальное празднование в Украине было установлено лишь в начале 2000-х годов.

16 июля 1999 года в Украине был принят закон № 996-XIV О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине.

Сначала этот праздник был неофициальным и отмечался преимущественно Федерацией аудиторов и бухгалтеров. Однако уже через пять лет, после подписания указа президента Украины №662/2004 от 18 июня 2004 года, День бухгалтера получил официальный статус.

Сначала этот праздник был неофициальным и отмечался преимущественно Федерацией аудиторов и бухгалтеров. Однако уже через пять лет, после подписания Указа Президента Украины № 662/2004 от 18 июня 2004 года, День бухгалтера получил официальный статус.

Сейчас этот праздник отмечают все, кто так или иначе связан с бухгалтерией и экономикой — как начинающие, так и опытные специалисты, а также преподаватели и студенты экономических вузов.

День бухгалтера в Украине 2026: как празднуют, является ли выходным

Бухгалтерия — это не только о подсчете цифр. Современный бухгалтер — это аналитик, консультант и стратег, который помогает компаниям эффективно управлять ресурсами, оптимизировать расходы и соблюдать законодательные нормы.

В День бухгалтера проводят профессиональные мероприятия: конференции, семинары, тренинги, корпоративные праздники. Это также возможность поблагодарить бухгалтерский персонал за их добросовестный труд и выразить признание их роли в стабильности и развитии бизнеса.

В Украине сейчас действует военное положение, и согласно действующему законодательству, официальное празднование государственных праздников или выходные, связанные с ними, отменены. К тому же День бухгалтера не является государственным праздником, а лишь профессиональным.

Он установлен указом президента Украины, а не законом, то есть имеет официальный статус, но не является выходным днем даже в мирное время. В условиях военного положения ситуация не меняется — с Днем бухгалтера могут поздравлять на рабочих местах, но официальных торжеств или выходного не предусмотрено.

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