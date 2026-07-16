День бухгалтера — це професійне свято, яке відзначають у багатьох країнах світу, в тому числі й в Україні. Це день вшанування тих, хто щоденно забезпечує фінансовий облік, контроль та звітність у бізнесі, державних установах та організаціях.

Коли святкують День бухгалтера в Україні, читайте в нашому матеріалі.

Коли День бухгалтера в Україні: дата святкування

Офіційно в Україні щороку 16 липня відзначають День бухгалтера. Дата була встановлена указом президента України ще у 2004 році, і з того часу стала професійним святом для всіх, хто пов’язаний з бухгалтерією.

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День бухгалтера в Україні: історія свята

Історія Дня бухгалтера в Україні пов’язана з розвитком професії як невід’ємної частини управління будь-якою економікою. Саме бухгалтери ведуть облік господарських операцій, допомагають забезпечити прозорість і законність фінансових процесів, що особливо важливо в умовах ринкової економіки.

Професія бухгалтера має давню історію, що сягає корінням ще в середньовіччя, але офіційне святкування в Україні було встановлено лише на початку 2000-х років.

16 липня 1999 року в Україні було ухвалено закон № 996-XIV Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні.

Спочатку це свято було неофіційним і відзначалося переважно Федерацією аудиторів та бухгалтерів. Проте вже через п’ять років, після підписання указу президента України № 662/2004 від 18 червня 2004 року, День бухгалтера отримав офіційний статус.

Зараз це свято відзначають усі, хто так чи інакше пов’язаний із бухгалтерією та економікою — як початківці, так і досвідчені спеціалісти, а також викладачі й студенти економічних вишів.

День бухгалтера в Україні 2026: як святкують, чи є вихідним

Бухгалтерія — це не лише про підрахунок цифр. Сучасний бухгалтер — це аналітик, консультант і стратег, який допомагає компаніям ефективно керувати ресурсами, оптимізувати витрати й дотримуватися законодавчих норм.

У День бухгалтера проводять професійні заходи: конференції, семінари, тренінги, корпоративні свята. Це також нагода подякувати бухгалтерському персоналу за їхню сумлінну працю та висловити визнання їхньої ролі у стабільності й розвитку бізнесу.

В Україні зараз діє воєнний стан, і згідно з чинним законодавством, офіційне святкування державних свят або вихідні, пов’язані з ними, скасовані. До того ж День бухгалтера не є державним святом, а лише професійним.

Його встановлено указом президента України, а не законом, тобто він має офіційний статус, але не є вихідним днем навіть у мирний час. В умовах воєнного стану ситуація не змінюється — з Днем бухгалтера можуть вітати на робочих місцях, але офіційних урочистостей чи вихідного не передбачено.

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