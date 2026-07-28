У вівторок, 28 липня 2026 року відзначають Всесвітній день боротьби з гепатитом, День Незалежності Республіки Перу та День народження Короля Таїланду.

За церковним календарем вшановують пам’ять святих апостолів Прохора, Никанора, Тимона і Пармена.

Факти ICTV зібрали всі важливі події 28 липня – дізнайтеся, що можна і не можна робити цього дня, які існують народні прикмети та хто святкує день ангела.

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Яке сьогодні церковне свято — 28 липня 2026 року

У церковному календарі сьогодні – день пам’яті апостолів від 70-ти Прохора, Никанора, Тимона й Пармена. Вони були першими дияконами Церкви Христової.

Усі вони проповідували християнську віру, за що прийняли мученицьку смерть. Православна церква звершує їхню спільну пам’ять 28 липня, хоча вони померли в різний час і в різних місцях.

Хто святкує день ангела 28 липня 2026 року

Іменини 28 липня відзначають власники таких імен: Василь, Іван, Микола, Остап, Павло, Юліан, Юхим, Анастасія, Антоніна, Ірина та Олена.

Якщо у вас є знайомі, які носять одне з цих імен, привітайте їх побажаннями здоров’я, достатку, миру і благополуччя.

Що не можна робити 28 липня 2026 року

Цього дня, як і в будь-яке інше церковне свято, не можна сваритися, лихословити, пліткувати, заздрити, ображати інших, проявляти жорстокість і байдужість. Заборонено відмовляти у допомозі тим, хто її потребує.

Народні прикмети за радять сьогодні шити, вишивати і в’язати. Намагайтеся уникати покупок, оскільки річ може довго не прослужити. Також не варто йти до лісу з поганим настроєм, оскільки так не знайдете грибів і ягід.

Що можна робити сьогодні

28 липня можна займатися домашніми справами, працювати в полі та на городі. Цього дня наші предки збирали дозрілий врожай та ягоди, робили заготовки на зиму.

Не забудьте приділити час відпочинку. Також сьогодні можна приймати гостей, проводити час з рідними і близькими.

Народні прикмети на 28 липня 2026 року

Уранці на траві багато роси — вдень буде гарна погода.

Мурахи будують високі мурашники — до ранньої і холодної зими.

Високо пливуть хмари — до теплої і сухої погоди.

Уночі на небі яскраві мерехтливі зорі — чекайте на грозу.

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