Сегодня, 29 июля, в Украине отмечают День Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, а также отмечают память святого мученика Калиника и отмечают Международный день тигра.

Факты ICTV собрали все важные события 29 июля – узнавайте, что можно и нельзя делать в этот день, какие существуют народные приметы и кто празднует день ангела.

Какой сегодня церковный праздник – 29 июля 2026 года

Православные верующие в этот день чтят память мученицы Серафимы и мученика Калиника.

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Святая мученица Серафима родилась в Антиохии, но жила при римском дворе в знатной семье. Во время гонений на христиан она открыто заявила о своей вере и отказалась поклониться языческим богам. Несмотря на издевательства и пытки, Серафима осталась верной Христу и была убита за веру.

Святой мученик Калиник был родом из Киликии. Путешествуя по разным городам, он проповедовал Евангелие и обращал людей в христианство. Его арестовали в Анкире, где правитель Сакердон приказал пытать Калиника за отказ поклониться языческим богам. Он принял мученическую смерть, войдя в огонь, но его тело осталось невредимым.

Какой сегодня, 29 июля 2026 года, день в Украине

29 июля в Украине отмечают День памяти павших воинов Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины в память о тех, кто погиб, выполняя самые сложные боевые задачи для безопасности страны.

Эта дата была выбрана не случайно: именно 29 июля 2014 года под Снежным в Донецкой области погибла группа бойцов третьего полка спецназначения имени князя Святослава Храброго. Они пытались спасти экипажи украинских самолетов, сбитых в небе, и приняли неравный бой с врагом.

Кто празднует день ангела 29 июля 2026 года

Именины 29 июля отмечают мужчины и мальчики, которых зовут Анатолий, Константин, Михаил, Николай, Александр, Алексей, Остап и Роман.

Всех, кто носит эти имена, поздравляют с Днем ангела – желают крепкого здоровья, душевного спокойствия и небесного покровительства.

Что нельзя делать 29 июля 2026 года

Ходить в лес, особенно в одиночку.

Ссориться, ругаться и конфликтовать.

Начинать новые дела или принимать важные решения.

Заниматься рукоделием или тяжелым физическим трудом.

Голодать, вступать в брак, оставлять вещи без присмотра.

Что можно делать сегодня

29 июля – день, благоприятный для повседневной, монотонной работы, требующей сосредоточенности и точности.

Это хорошее время для внутреннего пересмотра приоритетов. Астрологи советуют обратить внимание на свое окружение: мысленно разделить людей на тех, кто поддерживает, и тех, кто истощает, и по возможности избегать контактов с последними.

Благоприятен этот день и для того, чтобы позволить себе немного гастрономического удовольствия – главное, есть медленно, внимательно к вкусу каждого кусочка. Питание должно быть не только полезным, но и приятным.

Согласно народным обычаям, сегодня можно собирать калину. Ее ягоды использовали для приготовления напитков, варенья и даже для умывания. Считалось, что это придает молодости и силы.

День также способствует семейному общению – совместному ужину или искреннему разговору в тесном кругу самых родных.

Народные приметы на 29 июля 2026 года

Роса утром долго не высыхает – к жаре.

Густой туман утром – к большому урожаю грибов осенью.

Птицы летают низко – к перемене погоды.

Дождь в этот день – к урожаю, но с предупреждением о влажном августе.

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