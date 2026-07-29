Какой праздник 29 июля 2026 года и для чего собирали калину в этот день
Сегодня, 29 июля, в Украине отмечают День Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, а также отмечают память святого мученика Калиника и отмечают Международный день тигра.
Факты ICTV собрали все важные события 29 июля – узнавайте, что можно и нельзя делать в этот день, какие существуют народные приметы и кто празднует день ангела.
- Какой сегодня церковный праздник – 29 июля 2026 года
- Какой сегодня, 29 июля 2026 года, день в Украине
- Кто празднует день ангела 29 июля 2026 года
- Что нельзя делать 29 июля 2026 года
- Что можно делать сегодня
- Народные приметы на 29 июля 2026 года
Какой сегодня церковный праздник – 29 июля 2026 года
Православные верующие в этот день чтят память мученицы Серафимы и мученика Калиника.
Святая мученица Серафима родилась в Антиохии, но жила при римском дворе в знатной семье. Во время гонений на христиан она открыто заявила о своей вере и отказалась поклониться языческим богам. Несмотря на издевательства и пытки, Серафима осталась верной Христу и была убита за веру.
Святой мученик Калиник был родом из Киликии. Путешествуя по разным городам, он проповедовал Евангелие и обращал людей в христианство. Его арестовали в Анкире, где правитель Сакердон приказал пытать Калиника за отказ поклониться языческим богам. Он принял мученическую смерть, войдя в огонь, но его тело осталось невредимым.
Какой сегодня, 29 июля 2026 года, день в Украине
29 июля в Украине отмечают День памяти павших воинов Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины в память о тех, кто погиб, выполняя самые сложные боевые задачи для безопасности страны.
Эта дата была выбрана не случайно: именно 29 июля 2014 года под Снежным в Донецкой области погибла группа бойцов третьего полка спецназначения имени князя Святослава Храброго. Они пытались спасти экипажи украинских самолетов, сбитых в небе, и приняли неравный бой с врагом.
Кто празднует день ангела 29 июля 2026 года
Именины 29 июля отмечают мужчины и мальчики, которых зовут Анатолий, Константин, Михаил, Николай, Александр, Алексей, Остап и Роман.
Всех, кто носит эти имена, поздравляют с Днем ангела – желают крепкого здоровья, душевного спокойствия и небесного покровительства.
Что нельзя делать 29 июля 2026 года
- Ходить в лес, особенно в одиночку.
- Ссориться, ругаться и конфликтовать.
- Начинать новые дела или принимать важные решения.
- Заниматься рукоделием или тяжелым физическим трудом.
- Голодать, вступать в брак, оставлять вещи без присмотра.
Что можно делать сегодня
29 июля – день, благоприятный для повседневной, монотонной работы, требующей сосредоточенности и точности.
Это хорошее время для внутреннего пересмотра приоритетов. Астрологи советуют обратить внимание на свое окружение: мысленно разделить людей на тех, кто поддерживает, и тех, кто истощает, и по возможности избегать контактов с последними.
Благоприятен этот день и для того, чтобы позволить себе немного гастрономического удовольствия – главное, есть медленно, внимательно к вкусу каждого кусочка. Питание должно быть не только полезным, но и приятным.
Согласно народным обычаям, сегодня можно собирать калину. Ее ягоды использовали для приготовления напитков, варенья и даже для умывания. Считалось, что это придает молодости и силы.
День также способствует семейному общению – совместному ужину или искреннему разговору в тесном кругу самых родных.
Народные приметы на 29 июля 2026 года
- Роса утром долго не высыхает – к жаре.
- Густой туман утром – к большому урожаю грибов осенью.
- Птицы летают низко – к перемене погоды.
- Дождь в этот день – к урожаю, но с предупреждением о влажном августе.