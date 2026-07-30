30 июля 2026 года в Украине и мире отмечают Международный день дружбы, Всемирный день борьбы с торговлей людьми и День памяти святых апостолов от 70 Силы, Силуана и других.

Факты ICTV собрали все важные события 30 июля — узнайте, что можно и нельзя делать в этот день, какие существуют народные приметы и кто празднует день ангела.

Какой сегодня церковный праздник — 30 июля 2026 года

В церковном календаре 30 июля — день памяти апостолов от 70-ти Силы, Силуана, Крискента, Епенета и Андроника. Все они проповедовали Евангелие по миру.

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Силуан стал сподвижником святого апостола Павла во время его путешествия в Антиохию. Силуан был поставлен апостолами Петром и Павлом епископом в городе Солунь.

Крискент проповедовал Слово Божие в Галлии и Галатии, где и принял мученическую смерть. Святой Эпенет был епископом в Карфагене, а апостол Андроник, родственник апостола Павла, проповедовал Евангелие в Паннонии.

Кто празднует день ангела 30 июля 2026 года

Именины 30 июля отмечают обладатели таких имен: Анатолий, Валентин, Герман, Иван, Лука, Максим, Павел.

Если у вас есть знакомые, которые носят одно из этих имен, поздравьте их пожеланиями здоровья, достатка, мира и благополучия.

Что нельзя делать 30 июля 2026 года

В этот день нельзя ссориться, сквернословить, сплетничать, завидовать, обижать и обижаться, проявлять жадность и равнодушие.

В народе верили, что в день апостола Силы нельзя чрезмерно загорать. Считалось, что солнце в этот день слишком сильное, из-за чего повышается вероятность ожогов. Не рекомендуется начинать новые дела — они не увенчаются успехом.

Что можно делать сегодня

Сегодня можно заниматься домашними делами, убирать, работать на огороде и во дворе. Если любите вышивать, уделите время любимому хобби, ведь 30 июля — Всемирный день вышивки.

Также можно встречаться с друзьями и близкими — проведите время вместе и отпразднуйте Международный день дружбы.

Народные приметы на 30 июля 2026 года

Слышно гром в этот день — к затяжной и дождливой осени.

Жаркий и сухой день — зима будет снежной и морозной.

Утром много росы — к щедрому урожаю.

Ночью на небе много звезд — к хорошей погоде в ближайшие дни.

Красный закат солнца — следующий день будет жарким.

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