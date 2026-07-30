30 липня 2026 року в Україні та світі відзначають Міжнародний день дружби, Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми та День пам’яті святих апостолів від 70-ти Сили, Силуана й інших.

Факти ICTV зібрали всі важливі події 30 липня – дізнайтеся, що можна і не можна робити цього дня, які існують народні прикмети та хто святкує день ангела.

Яке сьогодні церковне свято – 30 липня 2026 року

У церковному календарі 30 липня – день пам’яті апостолів від 70-ти Сили, Силуана, Крискента, Епенета та Андроника. Усі вони проповідували Євангеліє по світу.

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Сила став сподвижником святого апостола Павла під час його подорожі до Антіохії. Силуан був поставлений апостолами Петром і Павлом єпископом у місті Солунь.

Крискент проповідував Слово Боже у Галлії та Галатії, де й прийняв мученицьку смерть. Святий Епенет був єпископом у Карфагені, а апостол Андроник, родич апостола Павла, проповідував Євангеліє в Паннонії.

Хто святкує день ангела 30 липня 2026 року

Іменини 30 липня відзначають власники таких імен: Анатолій, Валентин, Герман, Іван, Лука, Максим, Павло.

Якщо у вас є знайомі, які носять одне з цих імен, привітайте їх побажаннями здоров’я, достатку, миру і добробуту.

Що не можна робити 30 липня 2026 року

Цього дня не можна сваритися, лихословити, пліткувати, заздрити, ображати і ображатися, проявляти жадібність і байдужість.

У народі вірили, що в день апостола Сили не можна надмірно засмагати. Вважалося, що сонце цього дня занадто сильне, через що підвищується ймовірність опіків. Не рекомендується починати нові справи – вони не увінчаються успіхом.

Що можна робити сьогодні

Сьогодні можна займатися домашніми справами, прибирати, працювати на городі та на подвір’ї. Якщо любите вишивати, приділіть час улюбленому хобі, адже 30 липня – Всесвітній день вишивки.

Також можна зустрічатися з друзями та близькими – проведіть час разом та відсвяткуйте Міжнародний день дружби.

Народні прикмети на 30 липня 2026 року

Чутно грім цього дня – до затяжної та дощової осені.

Спекотний і сухий день – зима буде сніжною і морозною.

Вранці багато роси – до щедрого врожаю.

Вночі на небі багато зірок – до гарної погоди найближчими днями.

Червоний захід сонця – наступний день буде спекотним.

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