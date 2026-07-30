Яке свято 30 липня 2026 року та чому не варто засмагати цього дня
30 липня 2026 року в Україні та світі відзначають Міжнародний день дружби, Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми та День пам’яті святих апостолів від 70-ти Сили, Силуана й інших.
Факти ICTV зібрали всі важливі події 30 липня – дізнайтеся, що можна і не можна робити цього дня, які існують народні прикмети та хто святкує день ангела.
- Яке сьогодні церковне свято – 30 липня 2026 року
- Хто святкує день ангела 30 липня 2026 року
- Що не можна робити 30 липня 2026 року
- Що можна робити сьогодні
- Народні прикмети на 30 липня 2026 року
Яке сьогодні церковне свято – 30 липня 2026 року
У церковному календарі 30 липня – день пам’яті апостолів від 70-ти Сили, Силуана, Крискента, Епенета та Андроника. Усі вони проповідували Євангеліє по світу.
Сила став сподвижником святого апостола Павла під час його подорожі до Антіохії. Силуан був поставлений апостолами Петром і Павлом єпископом у місті Солунь.
Крискент проповідував Слово Боже у Галлії та Галатії, де й прийняв мученицьку смерть. Святий Епенет був єпископом у Карфагені, а апостол Андроник, родич апостола Павла, проповідував Євангеліє в Паннонії.
Хто святкує день ангела 30 липня 2026 року
Іменини 30 липня відзначають власники таких імен: Анатолій, Валентин, Герман, Іван, Лука, Максим, Павло.
Якщо у вас є знайомі, які носять одне з цих імен, привітайте їх побажаннями здоров’я, достатку, миру і добробуту.
Що не можна робити 30 липня 2026 року
Цього дня не можна сваритися, лихословити, пліткувати, заздрити, ображати і ображатися, проявляти жадібність і байдужість.
У народі вірили, що в день апостола Сили не можна надмірно засмагати. Вважалося, що сонце цього дня занадто сильне, через що підвищується ймовірність опіків. Не рекомендується починати нові справи – вони не увінчаються успіхом.
Що можна робити сьогодні
Сьогодні можна займатися домашніми справами, прибирати, працювати на городі та на подвір’ї. Якщо любите вишивати, приділіть час улюбленому хобі, адже 30 липня – Всесвітній день вишивки.
Також можна зустрічатися з друзями та близькими – проведіть час разом та відсвяткуйте Міжнародний день дружби.
Народні прикмети на 30 липня 2026 року
- Чутно грім цього дня – до затяжної та дощової осені.
- Спекотний і сухий день – зима буде сніжною і морозною.
- Вранці багато роси – до щедрого врожаю.
- Вночі на небі багато зірок – до гарної погоди найближчими днями.
- Червоний захід сонця – наступний день буде спекотним.