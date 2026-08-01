Какой праздник 1 августа 2026 года и почему в этот день освящают мед
В субботу, 1 августа 2026 года, отмечают Международный день близнецов, День инкассатора в Украине, Всемирную неделю грудного вскармливания и Международный день алопеции.
Православные христиане в этот день празднуют Медовый Спас (Маковия), Вынесение честных древ Животворящего Креста Господня и начало строгого Успенского поста.
По традиции, в этот день освящают мед и букеты-«маковийчики», которые служат оберегами.
Факты ICTV собрали все важные события 1 августа – узнавайте, что можно и что нельзя делать в этот день, какие существуют народные приметы и кто празднует день ангела.
- Какой сегодня церковный праздник – 1 августа 2026 года
- Какой сегодня, 1 августа 2026 года, день в Украине
- Кто празднует день ангела 1 августа 2026 года
- Что нельзя делать 1 августа 2026 года
- Что можно делать сегодня
- Народные приметы на 1 августа 2026 года
Какой сегодня церковный праздник – 1 августа 2026 года
1 августа православные христиане отмечают сразу несколько важных праздников, которые сочетают в себе древнюю историю, духовную силу и народные традиции.
Этот день чествуется как Вынесение Честного Креста Господня, Медовый Спас в память о мучениках Маккавеях и начало Успенского поста.
Праздник Вынесения Честного Креста Господня берет свое начало из византийской традиции. В древности часть Креста Господня выносили из императорского дворца в храм Святой Софии, чтобы защитить город от бедствий и эпидемий. С тех пор этот день напоминает о силе Креста как защите от зла.
Церковный праздник также совпадает с началом Успенского поста – одного из четырех многодневных постов в православном календаре. Он длится до 14 августа и посвящен подготовке к Успению Пресвятой Богородицы. Верующие соблюдают строгие ограничения в еде, посещают богослужения и сосредотачиваются на духовном очищении.
В этот день также вспоминают мучеников Маккавеев – семь братьев, их мать Соломония и учитель Елеазар, которые приняли мученическую смерть за верность своей религии. Их подвиг чтят как пример несокрушимости веры.
Верующие несут в храмы мед нового сбора, мак, воду и первые плоды урожая для освящения. Отсюда и народное название праздника – Маковея или Медовый Спас. В народной традиции освящают также маковые букеты – букеты из мака, трав и цветов, которые хранят в доме как оберег.
Какой сегодня, 1 августа 2026 года, день в Украине
1 августа в Украине отмечают День инкассатора — профессиональный праздник работников, которые ежедневно транспортируют наличные деньги, драгоценности и ценные бумаги. Дата посвящена созданию первой инкассаторской бригады в 1939 году при государственном банке.
Кто празднует день ангела 1 августа 2026 года
В пятницу, 1 августа, именины отмечают Дмитрий, Леонтий, Александр, Тимофей, Федор, а также София.
Не забудьте поздравить близких, которые носят эти имена, с днем ангела и пожелать им здоровья, мира и Божьего благословения.
Что нельзя делать 1 августа 2026 года
- Ссориться, обижать кого-то и желать зла.
- Шуметь, устраивать шумные гуляния.
- Выполнять тяжелую физическую работу, работать в огороде или возиться с острыми предметами.
- Есть яблоки и резать домашнюю птицу.
- Принимать важные решения или делать резкие шаги.
Что можно делать сегодня
1 августа – день духовного очищения, покаяния и возрождения. Это удачный момент, чтобы пересмотреть свою жизнь, вернуться к истокам и сделать шаг к внутренней гармонии. Рекомендуется сосредоточиться на самоанализе, отказаться от суеты и спешки.
Верующие могут посетить храм, освятить мед, мак, воду, первые плоды урожая и собрать традиционный маковый букет. Хорошей традицией является угощение близких освященным медом и выпечкой — это привлекает в дом достаток и благополучие.
В этот день хорошо начинать новые дела, особенно если они требуют самоотдачи, терпения или внутренней трансформации. Благоприятны поездки, переезды и смены обстановки — день поддерживает тех, кто готов меняться.
Народные приметы на 1 августа 2026 года
- Какая погода на Маковея — такой будет осень.
- Дождь с самого утра – к сырой и богатой на грибы осени.
- Много паутины – к теплому и продолжительному бабьему лету.