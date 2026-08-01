У суботу, 1 серпня 2026 року, відзначають Міжнародний день близнюків, День інкасатора в Україні, Всесвітній тиждень грудного вигодовування та Міжнародний день алопеції.

Православні християни в цей день святкують Медовий Спас (Маковія), Винесення чесних древ Животворчого Хреста Господнього та початок суворого Успенського посту.

За традицією, у цей день освячують мед та букети–”маковійчики”, що слугують оберегами.

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Факти ICTV зібрали всі важливі події 1 серпня – дізнавайтеся, що можна й не можна робити цього дня, які існують народні прикмети та хто святкує день ангела.

Яке сьогодні церковне свято – 1 серпня 2026 року

1 серпня православні християни відзначають одразу кілька важливих свят, які поєднують у собі давню історію, духовну силу та народні традиції.

Цей день вшановується як Винесення Чесного Хреста Господнього, Медовий Спас на згадку про мучеників Маккавеєвих і початок Успенського посту.

Свято Винесення Чесного Хреста Господнього бере початок із візантійської традиції. У давнину частину Хреста Господнього виносили з імператорського палацу до храму Святої Софії, аби захистити місто від лих і пошестей. Відтоді цей день нагадує про силу Хреста як захисту від зла.

Церковне свято також збігається з початком Успенського посту – одного з чотирьох багатоденних постів у православному календарі. Він триває до 14 серпня та присвячений підготовці до Успіння Пресвятої Богородиці. Віряни дотримуються суворих обмежень у їжі, відвідують богослужіння та зосереджуються на духовному очищенні.

У цей день також згадуються мученики Маккавеї – сім братів, їхня мати Соломонія та вчитель Єлеазар, які прийняли мученицьку смерть за вірність своїй релігії. Їхній подвиг вшановують як приклад незламності віри.

Віряни несуть до храмів мед нового збору, мак, воду та перші плоди врожаю для освячення. Звідси й народна назва свята — Маковія або Медовий Спас. У народній традиції освячують також маковійчики – букети з маку, трав і квітів, які зберігають в оселі як оберіг.

Який сьогодні, 1 серпня 2026 року, день в Україні

1 серпня в Україні відзначають День інкасатора – професійне свято працівників, які щодня транспортують готівку, коштовності та цінні папери. Дата присвячена створенню першої інкасаторської бригади у 1939 році при державному банку.

Хто святкує день ангела 1 серпня 2026 року

У п’ятницю, 1 серпня, іменини відзначають Дмитро, Леонтій, Олександр, Тимофій, Федір, а також Софія.

Не забудьте привітати близьких, які носять ці імена, з днем ангела та побажати їм здоров’я, миру й Божого благословення.

Що не можна робити 1 серпня 2026 року

Сваритися, ображати когось і бажати зла.

Шуміти, влаштовувати гучні гуляння.

Виконувати важку фізичну роботу, працювати в городі чи поратися з гострими предметами.

Їсти яблука та різати домашню птицю.

Приймати важливі рішення або робити різкі кроки.

Що можна робити сьогодні

1 серпня – день духовного очищення, покаяння та відродження. Це вдалий момент, щоби переглянути власне життя, повернутися до початків і зробити крок до внутрішньої гармонії. Рекомендується зосередитися на самоаналізі, відмовитися від метушні й поспіху.

Віряни можуть відвідати храм, освятити мед, мак, воду, перші плоди врожаю та зібрати традиційний маковійчик. Доброю традицією є частування близьких освяченим медом і випічкою — це привертає в дім достаток і добробут.

Цього дня добре розпочинати нові справи, особливо якщо вони потребують самовідданості, терпіння або внутрішньої трансформації. Сприятливі поїздки, переїзди та зміни середовища – день підтримує тих, хто готовий змінюватися.

Народні прикмети на 1 серпня 2026 року

Яка погода на Маковія – такою буде осінь.

Дощ із самого ранку – до сирої й багатої на гриби осені.

Багато павутини – на тепло та тривале бабине літо.

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