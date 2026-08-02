В воскресенье, 2 августа, в Украине отмечают День Воздушных Сил ВСУ, Международный день пони, День сестер и День памяти погибших воинов-десантников.

Православная церковь по новому стилю чтит перенесение мощей архидиакона Стефана, а по старому — пророка Ильи, что сопровождается традициями плетения защитных венков.

Больше о праздниках, именинах, приметах и запретах дня — читайте далее в материале.

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Какой сегодня церковный праздник — 2 августа 2026 года

Православные верующие 2 августа чтят перенесение мощей святого Стефана. Он был первым христианским мучеником, происходившим из диаспоры евреев.

Стефана привлекли к суду Синедриона и избили камнями за христианскую проповедь в Иерусалиме около 33-36 годов. Перенесение мощей святого Стефана из Иерусалима в Константинополь произошло около 428 года.

Какой сегодня, 2 августа 2026 года, день в Украине

В Украине 2 августа — День памяти погибших военнослужащих Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил.

Сегодня нужно почтить память героев, которые отдали свою жизнь за наше государство. Традиционно в этот день проводят мероприятия в честь погибших воинов-десантников.

Кто празднует день ангела 2 августа 2026 года

С именинами сегодня стоит поздравить обладателей таких мужских имен: Василий, Иван, Кирилл, Платон, Роман, Степан, Тарас, Федор.

Пожелайте им крепкого здоровья, счастья, гармонии в душе и сердце, исполнения желаний и ежедневных поводов для радости.

Что нельзя делать 2 августа 2026 года

В этот день нельзя ссориться, сквернословить, сплетничать, завидовать, лениться, проявлять равнодушие и жестокость.

Запрещено брать или давать деньги в долг, иначе навлечете на себя финансовые проблемы. Не стоит переезжать или отправляться в путешествие — это к неудачам.

Запрещено употреблять алкоголь и пищу животного происхождения, ведь продолжается Успенский пост. В народе верили, что ко дню святого Стефана нужно закончить сенокос.

Что можно делать сегодня

Святого Стефана считали покровителем животных, особенно лошадей, поэтому в этот день наши предки обязательно мыли их и хорошо кормили. Сегодня можно работать в поле и на огороде.

По народному обычаю, в этот день собирали полевые цветы и лекарственные травы, из которых плели так называемый Стефанов венок. Его хранили в доме в течение года, а затем, когда кто-то болел, отрывали пучок трав и заваривали из них целебный чай.

Народные приметы на 2 августа 2026 года

Солнечный день — сентябрь будет теплым.

Дождь — такой погода будет целый месяц.

Паук плетет маленькую паутину — к сильному ветру.

Шпаки летают стаями — будет солнечно и тепло.

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