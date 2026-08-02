У неділю, 2 серпня, в Україні відзначають День Повітряних Сил ЗСУ, Міжнародний день поні, День сестер та День пам’яті загиблих воїнів-десантників.

Православна церква за новим стилем вшановує перенесення мощів архидиякона Стефана, а за старим — пророка Іллю, що супроводжується традиціями плетіння захисних вінків.

Більше про свята, іменини, прикмети і заборони дня — читайте далі в матеріалі.

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Яке сьогодні церковне свято — 2 серпня 2026 року

Православні віряни 2 серпня вшановують перенесення мощей святого Стефана. Він був першим християнським мучеником, що походив з діаспори євреїв.

Стефана притягнули до суду Синедріону і побили камінням за християнську проповідь в Єрусалимі близько 33-36 років. Перенесення мощей святого Стефана з Єрусалима до Константинополя відбулося близько 428 року.

Який сьогодні, 2 серпня 2026 року, день в Україні

В Україні 2 серпня — День пам’яті загиблих військовослужбовців Десантно-штурмових військ Збройних сил.

Сьогодні потрібно вшанувати пам’ять героїв, які віддали своє життя за нашу державу. Традиційно цього дня проводять заходи на честь загиблих воїнів-десантників.

Хто святкує день ангела 2 серпня 2026 року

З іменинами сьогодні варто привітати власників таких чоловічих імен: Василь, Іван, Кирило, Платон, Роман, Степан, Тарас, Федір.

Побажайте їм міцного здоров’я, щастя, гармонії в душі та серці, здійснення мрій і щоденних приводів для радості.

Що не можна робити 2 серпня 2026 року

Цього дня не можна сваритися, лихословити, пліткувати, заздрити, лінуватися, проявляти байдужість і жорстокість.

Заборонено брати або давати гроші в борг, інакше накличете на себе фінансові проблеми. Не варто переїжджати або вирушати в подорож – це до невдач.

Заборонено вживати алкоголь та їжу тваринного походження, адже триває Успенський пост. У народі вірили, що до дня святого Стефана потрібно закінчити сінокіс.

Що можна робити сьогодні

Святого Стефана вважали покровителем тварин, особливо коней, тому цього дня наші предки обов’язково мили їх та добре годували. Сьогодні можна працювати в полі та на городі.

За народним звичаєм, цього дня збирали польові квіти і лікарські трави, з яких плели так званий Стефанів вінок. Його зберігали в домі протягом року, а потім, коли хтось хворів, то відривали пучок трав і заварювали з них цілющий чай.

Народні прикмети на 2 серпня 2026 року

Сонячний день — вересень буде теплим.

Дощить — такою погода буде цілий місяць.

Павук плете маленьку павутину — до сильного вітру.

Шпаки літають зграями — буде сонячно і тепло.

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