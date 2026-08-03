В понедельник, 3 августа, в Украине и во всем мире отмечают Всемирный день арбуза, День информирования о синдроме CLOVES, а также вспоминают исторический старт экспедиции Христофора Колумба.

Православная церковь по новоюлианскому календарю чтит память преподобных Исаакия, Далмата и Фауста, тогда как по старому стилю поминают пророка Иезекииля и преподобного Онуфрия Печерского.

А в народном календаре этот день известен сбором поздней малины и особыми финансовыми запретами.

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Факты ICTV собрали все важные события 3 августа – узнавайте, какие существуют народные приметы, что можно и нельзя делать в этот день, и кто празднует день ангела.

Какой сегодня церковный праздник – 3 августа 2026 года

В православном календаре 3 августа почитают преподобных Исаакия, Далмата и Фавста – подвижников IV-V веков, которые стали защитниками веры в Константинополе.

Исаакий был сирийским отшельником, который предсказал гибель императора Валента и убедил императора Феодосия Великого поддержать православие. Он основал монастырь, который стал духовной крепостью.

Далмат, бывший офицер гвардии, стал учеником Исаакия, а впоследствии – игуменом. Прославился как аскет, защитник истины и активный участник борьбы против несторианской ереси на Третьем Вселенском Соборе.

Фавст, сын Далмата, унаследовал игуменство, отличался кротостью и твердой верой, продолжив дело отца и утвердив монастырь как центр православия.

Какой сегодня, 3 августа 2026 года, день в Украине

Сегодня отмечают День Воздушных сил Вооруженных сил Украины – профессиональный праздник всех, кто защищает наше небо.

Этот праздник был установлен в 2007 году, назначив его на первое воскресенье августа. Он объединил всех военнослужащих, которые служат в воздушном компоненте Вооруженных сил — пилотов, инженеров, связистов, разведчиков, зенитчиков и специальные части противовоздушной обороны.

Сегодня украинские Воздушные силы имеют на вооружении современные самолеты, вертолеты, зенитные ракетные комплексы и играют критически важную роль в защите государства от российской агрессии.

Кто празднует день ангела 3 августа 2026 года

Сегодня именины празднуют все, кого зовут Антон, Вячеслав, Иван, Кузьма и Николай.

Не забудьте поздравить родных, друзей и знакомых с днем ангела – пусть их небесные покровители оберегают от всего злого и вдохновляют на добрые дела.

Что нельзя делать 3 августа 2026 года

Сплетничать, ругаться и конфликтовать.

Давать или брать деньги в долг.

Выносить мусор или мыть пол.

Употреблять мясо и алкоголь – продолжается Успенский пост.

Бездельничать, уклоняться от обязанностей, делать резкие шаги или принимать важные решения под влиянием эмоций.

Что можно делать сегодня

3 августа – период мощной энергии, которую важно направлять на конструктивные цели.

Это семейный день, поэтому желательно провести его с родными, укрепляя связи, вспоминая корни или делая что-то на благо дома. Особенно благоприятным будет начало долгосрочных дел.

Это удачное время для регистрации бизнеса, подачи рекламы, публичного представления идей, альтруистических поступков и благотворительности. Также день подходит для духовной работы над собой и зачатия ребенка.

Народные приметы на 3 августа 2026 года

Слышен гром – осень будет дождливой и длинной.

Сороки громко кричат – жди теплой зимы.

Сильная роса – к плохому урожаю льна.

Южный ветер – зима будет снежной.

Медленные облака – к усилению ветра.

Пауки активно плетут паутину – будет ясная погода.

Мошкара вьется густо – к жаре.

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