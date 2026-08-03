Яке свято 3 серпня 2026 і на що спрямувати енергію цього дня
У понеділок, 3 серпня, в Україні та світі відзначають Всесвітній день кавуна, День поширення інформації про синдром CLOVES, а також згадують історичний старт експедиції Христофора Колумба.
Православна церква за новоюліанським календарем вшановує пам’ять преподобних Ісаакія, Далмата і Фауста, тоді як за старим стилем згадують пророка Єзекіїля та преподобного Онуфрія Печерського.
А у народному календарі цей день відомий збором пізньої малини та особливими фінансовими заборонами.
Факти ICTV зібрали всі важливі події 3 серпня — дізнавайтеся, які є народні прикмети, що можна і не можна робити цього дня, і хто святкує день ангела.
- Яке сьогодні церковне свято — 3 серпня 2026 року
- Хто святкує день ангела 3 серпня 2026 року
- Що не можна робити 3 серпня 2026 року
- Що можна робити сьогодні
- Народні прикмети на 3 серпня 2026 року
Яке сьогодні церковне свято — 3 серпня 2026 року
У православному календарі 3 серпня вшановують преподобних Ісаакія, Далмата і Фавста — подвижників IV-V століть, які стали захисниками віри у Константинополі.
Ісаакій був сирійським відлюдником, який передбачив загибель імператора Валента й переконав імператора Феодосія Великого підтримати православʼя. Він заснував монастир, що став духовною твердинею.
Далмат, колишній офіцер гвардії, став учнем Ісаакія, а згодом — ігуменом. Уславився як аскет, захисник істини та активний учасник боротьби проти несторіанської єресі на Третьому Вселенському Соборі.
Фавст, син Далмата, успадкував ігуменство, вирізнявся лагідністю й твердою вірою, продовживши справу батька та утвердивши монастир як осередок православ’я.
Хто святкує день ангела 3 серпня 2026 року
Сьогодні іменини святкують всі, кого звати Антон, В’ячеслав, Іван, Кузьма та Микола.
Не забудьте привітати рідних, друзів і знайомих із днем ангела – нехай їхні небесні покровителі оберігають від усього злого та надихають на добрі справи.
Що не можна робити 3 серпня 2026 року
- Пліткувати, лаятися та конфлікутвати.
- Давати або брати гроші в борг.
- Виносити сміття або мити підлогу.
- Вживати м’ясо та алкоголь – триває Успенський піст.
- Ледарювати, уникати обов’язків, робити різкі кроки чи ухвалювати важливі рішення під впливом емоцій.
Що можна робити сьогодні
3 серпня — період потужної енергії, яку важливо спрямовувати на конструктивні цілі.
Це сімейний день, тож бажано провести його з рідними, зміцнюючи зв’язки, згадуючи коріння, або роблячи щось на благо дому. Особливо сприятливим буде початок довгострокових справ.
Це вдалий час для реєстрації бізнесу, подання реклами, публічного представлення ідей, альтруїстичних вчинків і доброчинності. Також день підходить для духовної роботи над собою та зачаття дитини.
Народні прикмети на 3 серпня 2026 року
- Чути грім — осінь буде дощовою та довгою.
- Сороки голосно кричать — чекай теплої зими.
- Сильна роса — на поганий врожай льону.
- Південний вітер — зима буде сніжною.
- Повільні хмари — до посилення вітру.
- Павуки активно плетуть павутину — буде ясна погода.
- Мошкара в’ється густо — до спеки.