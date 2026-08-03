У понеділок, 3 серпня, в Україні та світі відзначають Всесвітній день кавуна, День поширення інформації про синдром CLOVES, а також згадують історичний старт експедиції Христофора Колумба.

Православна церква за новоюліанським календарем вшановує пам’ять преподобних Ісаакія, Далмата і Фауста, тоді як за старим стилем згадують пророка Єзекіїля та преподобного Онуфрія Печерського.

А у народному календарі цей день відомий збором пізньої малини та особливими фінансовими заборонами.

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Факти ICTV зібрали всі важливі події 3 серпня — дізнавайтеся, які є народні прикмети, що можна і не можна робити цього дня, і хто святкує день ангела.

Яке сьогодні церковне свято — 3 серпня 2026 року

У православному календарі 3 серпня вшановують преподобних Ісаакія, Далмата і Фавста — подвижників IV-V століть, які стали захисниками віри у Константинополі.

Ісаакій був сирійським відлюдником, який передбачив загибель імператора Валента й переконав імператора Феодосія Великого підтримати православʼя. Він заснував монастир, що став духовною твердинею.

Далмат, колишній офіцер гвардії, став учнем Ісаакія, а згодом — ігуменом. Уславився як аскет, захисник істини та активний учасник боротьби проти несторіанської єресі на Третьому Вселенському Соборі.

Фавст, син Далмата, успадкував ігуменство, вирізнявся лагідністю й твердою вірою, продовживши справу батька та утвердивши монастир як осередок православ’я.

Хто святкує день ангела 3 серпня 2026 року

Сьогодні іменини святкують всі, кого звати Антон, В’ячеслав, Іван, Кузьма та Микола.

Не забудьте привітати рідних, друзів і знайомих із днем ангела – нехай їхні небесні покровителі оберігають від усього злого та надихають на добрі справи.

Що не можна робити 3 серпня 2026 року

Пліткувати, лаятися та конфлікутвати.

Давати або брати гроші в борг.

Виносити сміття або мити підлогу.

Вживати м’ясо та алкоголь – триває Успенський піст.

Ледарювати, уникати обов’язків, робити різкі кроки чи ухвалювати важливі рішення під впливом емоцій.

Що можна робити сьогодні

3 серпня — період потужної енергії, яку важливо спрямовувати на конструктивні цілі.

Це сімейний день, тож бажано провести його з рідними, зміцнюючи зв’язки, згадуючи коріння, або роблячи щось на благо дому. Особливо сприятливим буде початок довгострокових справ.

Це вдалий час для реєстрації бізнесу, подання реклами, публічного представлення ідей, альтруїстичних вчинків і доброчинності. Також день підходить для духовної роботи над собою та зачаття дитини.

Народні прикмети на 3 серпня 2026 року

Чути грім — осінь буде дощовою та довгою.

Сороки голосно кричать — чекай теплої зими.

Сильна роса — на поганий врожай льону.

Південний вітер — зима буде сніжною.

Повільні хмари — до посилення вітру.

Павуки активно плетуть павутину — буде ясна погода.

Мошкара в’ється густо — до спеки.

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