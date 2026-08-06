Що святити на Яблучний Спас 2026: повний список продуктів
У 2026 році Яблучний Спас, або Преображення Господнє, православні християни відзначають 6 серпня за новим церковним календарем. Це одне з найважливіших літніх свят, яке поєднує християнські традиції з народними звичаями та символізує вдячність Богові за перші плоди нового врожаю.
У день Яблучного Спаса віряни відвідують богослужіння, освячують у храмах яблука, груші, сливи, виноград, мед та інші дари літа. Вважається, що після освячення ними можна ділитися з рідними, пригощати дітей і нужденних, дякуючи за щедрий урожай та просячи Божого благословення.
Факти ICTV розповідають, що святять на Яблучний Спас 2026 року, які продукти обов’язково варто покласти до святкового кошика, що можна і не можна приносити до храму та яких традицій дотримуються віряни у день Преображення Господнього.
Що святити на Яблучний Спас 2026 — основний список
- Яблука нового врожаю
До освячення в цей день яблука зазвичай не куштували — така традиція збереглася в народі здавна. Після освячення плодами пригощають рідних і знайомих, діляться ними з тими, хто не має змоги сам прийти до церкви.
- Інші фрукти за сезоном
Крім яблук, можна святити груші, сливи, виноград, персики, абрикоси, навіть імпортні банани чи апельсини – церковних заборон щодо цього немає. Головна умова — це мають бути свіжі плоди нового врожаю.
- Овочі з городу
Допускається освячення овочів — моркви, помідорів, огірків, кабачків, буряка, картоплі, цибулі тощо. Вони теж символізують вдячність за зібраний врожай.
- Мед
Хоча мед святять переважно на Медовий Спас, який вже відзначили 1 серпня, на Преображення Господнє його також можна нести до церкви. До кошика ставлять баночки з медом або кладуть стільники.
- Хліб і випічка з нового зерна
Це можуть бути паляниці, короваї, пироги або булочки. Важливо, щоб вони були спечені з борошна нового помелу.
- Колоски пшениці, зілля та квіти
До кошика можна покласти жито, пшеницю, чорнобривці, м’яту, чебрець, мак, полин та інші запашні чи лікувальні трави. Часто такі букети зберігають вдома як оберіг.
- Сіль та хрін
В окремих регіонах до кошика додають сіль – символ очищення, і хрін як ознаку сили. Це необов’язково, але не заборонено.
Перед тим як нести плоди до храму, їх миють і викладають у чистий кошик або рушник. Після богослужіння відбувається чин освячення. Освячені продукти не можна викидати – їх з’їдають вдома або роздають ближнім.
І в жодному разі не кладіть до кошика м’ясо, ковбаси, молоко та молочні продукти, страви з яйцями та алкоголь.
Адже свято припадає на час Успенського посту, коли діє обмеження в їжі. Також не несуть до церкви готові страви — лише зібране з полів та садів.