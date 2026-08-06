У 2026 році Яблучний Спас, або Преображення Господнє, православні християни відзначають 6 серпня за новим церковним календарем. Це одне з найважливіших літніх свят, яке поєднує християнські традиції з народними звичаями та символізує вдячність Богові за перші плоди нового врожаю.

У день Яблучного Спаса віряни відвідують богослужіння, освячують у храмах яблука, груші, сливи, виноград, мед та інші дари літа. Вважається, що після освячення ними можна ділитися з рідними, пригощати дітей і нужденних, дякуючи за щедрий урожай та просячи Божого благословення.

Факти ICTV розповідають, що святять на Яблучний Спас 2026 року, які продукти обов’язково варто покласти до святкового кошика, що можна і не можна приносити до храму та яких традицій дотримуються віряни у день Преображення Господнього.

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Яблука нового врожаю

До освячення в цей день яблука зазвичай не куштували — така традиція збереглася в народі здавна. Після освячення плодами пригощають рідних і знайомих, діляться ними з тими, хто не має змоги сам прийти до церкви.

Інші фрукти за сезоном

Крім яблук, можна святити груші, сливи, виноград, персики, абрикоси, навіть імпортні банани чи апельсини – церковних заборон щодо цього немає. Головна умова — це мають бути свіжі плоди нового врожаю.

Овочі з городу

Допускається освячення овочів — моркви, помідорів, огірків, кабачків, буряка, картоплі, цибулі тощо. Вони теж символізують вдячність за зібраний врожай.

Мед

Хоча мед святять переважно на Медовий Спас, який вже відзначили 1 серпня, на Преображення Господнє його також можна нести до церкви. До кошика ставлять баночки з медом або кладуть стільники.

Хліб і випічка з нового зерна

Це можуть бути паляниці, короваї, пироги або булочки. Важливо, щоб вони були спечені з борошна нового помелу.

Колоски пшениці, зілля та квіти

До кошика можна покласти жито, пшеницю, чорнобривці, м’яту, чебрець, мак, полин та інші запашні чи лікувальні трави. Часто такі букети зберігають вдома як оберіг.

Сіль та хрін

В окремих регіонах до кошика додають сіль – символ очищення, і хрін як ознаку сили. Це необов’язково, але не заборонено.

Перед тим як нести плоди до храму, їх миють і викладають у чистий кошик або рушник. Після богослужіння відбувається чин освячення. Освячені продукти не можна викидати – їх з’їдають вдома або роздають ближнім.

І в жодному разі не кладіть до кошика м’ясо, ковбаси, молоко та молочні продукти, страви з яйцями та алкоголь.

Адже свято припадає на час Успенського посту, коли діє обмеження в їжі. Також не несуть до церкви готові страви — лише зібране з полів та садів.

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