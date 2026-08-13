Какой праздник 13 августа 2026 года и почему нельзя ходить босиком по росе
13 августа 2026 года в Украине и во всем мире отмечают сразу несколько праздников. Согласно новому церковному календарю верующие чтят память преподобного Максима Исповедника.
Также в этот день отмечают Международный день волка, Всемирный день левшей и Всемирный день K-Pop.
Какой сегодня праздник 13 августа, кто отмечает день ангела, чего нельзя делать и какие народные приметы связаны с этой датой, читайте в материале Фактов ICTV.
- Какой сегодня церковный праздник – 13 августа 2026 года
- Кто празднует день ангела 13 августа 2026 года
- Что нельзя делать 13 августа 2026 года
- Что можно делать сегодня
- Народные приметы на 13 августа 2026 года
Какой сегодня церковный праздник – 13 августа 2026 года
В этот день, согласно православному календарю, почитают память святого преподобного Максима Исповедника – одного из самых выдающихся христианских богословов VII века.
Он известен своей борьбой против ереси, глубокими толкованиями Священного Писания и философскими трудами о сущности, воле и проявлении Божьего действия. За преданность вере Максим Исповедник подвергся пыткам и умер в ссылке.
В этот день также празднуется Преображение Господне.
Кто празднует день ангела 13 августа 2026 года
Именины сегодня отмечают мужчины и мальчики, которых зовут Антон, Арсений, Василий, Владимир, Георгий, Денис, Иван, Иосиф, Константин, Максим, Николай, Сергей, Степан и Юрий.
Среди женщин и девушек день ангела празднуют Анны и Елизаветы.
Что нельзя делать 13 августа 2026 года
- Ссориться, обижаться и плакать.
- Ходить босиком по росе – по поверью, это плохо для здоровья.
- Подбирать потерянные вещи или брать что-то от незнакомцев.
- Выбрасывать остатки еды.
Что можно делать сегодня
Этот день способствует новым начинаниям, большим планам и работе в команде. Рекомендуется задумывать важные жизненные решения: выбрать профессию, сменить работу, определить личную цель. Хорошо реализуются действия, касающиеся карьеры, творчества или долгосрочных проектов.
Положительный результат принесет участие в совместных мероприятиях – это может быть ужин с семьей или командная работа. Самоконтроль и спокойствие станут залогом удачного дня.
Благоприятно соблюдать пост, голодание, воздерживаться от излишней активности, особенно если чувствуется усталость. Если можете, проведите день в покое и тишине.
Народные приметы на 13 августа 2026 года
- Утренний туман быстро рассеялся – будет несколько ясных дней.
- Муравьи закрывают вход в муравейник – к дождю.
- Бабочки летают высоко – к продолжительной жаре.
- Кольца вокруг Луны – к перемене погоды.
- Сильный ветер – зима будет снежной.
- Новолуние красного цвета – к затяжному дождю.