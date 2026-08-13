13 серпня 2026 року в Україні та світі відзначають одразу кілька свят. За новим церковним календарем віряни вшановують пам’ять преподобного Максима Сповідника.

Також цього дня відзначають Міжнародний день вовка, Всесвітній день шульги та Всесвітній день K-Pop.

Яке сьогодні свято 13 серпня, хто відзначає день ангела, що не можна робити та які народні прикмети пов’язані з цією датою, читайте у матеріалі Фактів ICTV.

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Яке сьогодні церковне свято – 13 серпня 2026 року

Цього дня, згідно з православним календарем, вшановують пам’ять святого преподобного Максима Сповідника – одного з найвизначніших християнських богословів VII століття.

Він відомий своєю боротьбою проти єресі, глибокими тлумаченнями Священного Писання та філософськими працями про сутність, волю та прояв Божої дії. За відданість вірі Максим Сповідник зазнав тортур і помер у засланні.

Цей день також є святом Преображення Господнього.

Хто святкує день ангела 13 серпня 2026 року

Іменини сьогодні відзначають чоловіки та хлопчики, яких звати Антон, Арсеній, Василь, Володимир, Георгій, Денис, Іван, Йосип, Костянтин, Максим, Микола, Сергій, Степан та Юрій.

Серед жінок та дівчат день ангела святкують Анни та Єлизавети.

Що не можна робити 13 серпня 2026 року

Сваритися, ображатися та плакати.

Ходити босоніж по росі – за повірʼям, це погано для здоровʼя.

Підбирати загублені речі чи брати щось від незнайомців.

Викидати залишки їжі.

Що можна робити сьогодні

Цей день сприяє новим починанням, великим планам і роботі в команді. Рекомендується задумувати важливі життєві рішення: обрати професію, змінити роботу, визначити особисту мету. Добре реалізовуються дії, що стосуються кар’єри, творчості чи довгострокових проєктів.

Позитивний результат принесе участь у спільних заходах – це може бути вечеря з родиною або командна робота. Самоконтроль і спокій стануть запорукою вдалого дня.

Сприятливо дотримуватись посту, голодування, утримуватися від надлишкової активності, особливо якщо відчувається втома. Якщо можете, то проведіть день у спокої та тиші.

Народні прикмети на 13 серпня 2026 року

Ранковий туман швидко розсіявся – буде кілька ясних днів.

Мурахи закривають вхід до мурашника – до дощу.

Метелики літають високо – до тривалої спеки.

Кільця навколо Місяця – до зміни погоди.

Сильний вітер – зима буде сніжною.

Молодий місяць червоного кольору – до затяжного дощу.

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