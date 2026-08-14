Медовый спас 2026 года в Украине отмечают 1 августа по новому церковному календарю. По старому стилю этот праздник приходился на 14 августа. В народе он также известен как Маковея или Первый Спас.

Это день, когда освящают воду, первый мед, мак и душистые травы. Также именно с этого дня начинается двухнедельный Успенский пост.

Факты ICTV узнали, когда празднуют Маковея, какие традиции связаны с этим днем и что нельзя делать на Медовый спас 2026.

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Когда Медовый спас в 2026 году

После перехода Православной церкви Украины на новый календарь, праздник Медового спаса с 14 августа сдвинулся на 13 дней раньше. Теперь он отмечается 1 августа.

В этот день церковь чтит Вынесение честных древ Животворящего Креста Господня, а также память семи братьев Маккавеев, их матери Соломии и учителя Елеазара. В украинской традиции за этим праздником закрепилось народное название Маковея.

Медовый спас 2026 – история праздника

Впервые Медовый спас стали отмечать в Византии еще в IX веке. Тогда в Константинополе в начале августа выносили частичку Креста, на котором был распят Христос, и освящали ею воду. Это символизировало очищение и защиту от болезней в жаркое время.

В этот же день церковь вспоминает мучеников Маккавеев. Их подвиг в борьбе с язычеством стал символом духовной стойкости. В народной традиции все это соединилось с периодом сбора меда, созревания мака и культом воды – так и появились названия Маковея, Медовый или Мокрый Спас.

Традиции Медового Спаса

В центре празднования – освящение первого урожая меда. Пчеловоды приносят в церковь первые соты с медом, верующие – мед в банках, маковые головки и воду. Все это освящают во время богослужения, после чего принято попробовать мед нового сбора.

Отдельная традиция – маковейчики. Это праздничные букеты из мака, полевых цветов и целебных трав: тимьяна, мяты, васильков, полыни. После освящения их хранят в доме возле икон как оберег от зла и болезней.

Медовый спас приходится на первый день Успенского поста, поэтому все угощения на столе должны быть постными. Хозяйки готовят шулики с медом и маком, постные пироги, маковники и пряники. Освященным медом заведено угощать гостей и помогать нуждающимся.

Что нельзя делать на Маковея

Часть запретов связана с церковным постом, другие – с народными верованиями:

не едят мясное, молочное, не употребляют алкоголь;

не ссорятся, не выясняют отношения. Считается, что это принесет болезни;

не выполняют тяжелой физической работы. Говорят, даже пчелы в этот день отдыхают;

не отказывают в помощи – грех оставить без поддержки нуждающегося;

не устраивают шумных гуляний – праздник носит духовный, семейный характер.

Приметы на Медовый спас 2026

Погода на Маковея традиционно считалась предвестником осени:

Ясно и солнечно в этот день – осень будет теплой и длинной.

Пасмурно или дождливо – стоит ждать ранних холодов.

Падает дождь весь день – хороший знак для урожая и защита от лесных пожаров.

Так что Медовый спас 2026 в Украине считается временем благодарности, поста и обновления. Его празднуют по-особенному тепло: с ароматом свежего меда, молитвой и в семейном уюте. Это один из тех дней, когда наши обычаи имеют наибольшую силу.

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