Медовий спас 2026 року в Україні відзначають 1 серпня за новим церковним календарем. За старим стилем це свято припадало на 14 серпня. У народі воно також відоме як Маковія чи Перший Спас.

Це день, коли освячують воду, перший мед, мак і духмяні трави. Також саме з цього дня починається двотижневий Успенський піст.

Факти ICTV дізналися, коли святкують Маковія, які традиції пов’язані з цим днем і що не можна робити на Медовий спас 2026.

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Коли Медовий спас у 2026 році

Після переходу Православної церкви України на новий календар, свято Медового спаса з 14 серпня зсунулося на 13 днів раніше. Тепер воно відзначається 1 серпня.

Цього дня церква вшановує Винесення чесних древ Животворчого Хреста Господнього, а також пам’ять семи братів Маккавеїв, їхньої матері Соломії та вчителя Єлеазара. В українській традиції за цим святом закріпилася народна назва Маковія.

Медовий спас 2026 – історія свята

Вперше Медовий спас стали відзначати у Візантії ще у IX столітті. Тоді в Константинополі на початку серпня виносили часточку Хреста, на якому був розіп’ятий Христос, і освячували нею воду. Це символізувало очищення і захист від хвороб у спекотну пору.

У цей самий день церква згадує мучеників Маккавеїв. Їхній подвиг у боротьбі з язичництвом став символом духовної стійкості. У народній традиції все це поєдналося з періодом збору меду, дозрівання маку та культом води – так і з’явилися назви Маковія, Медовий або ж Мокрий Спас.

Традиції Медового Спаса

У центрі святкування – освячення першого врожаю меду. Пасічники приносять до церкви перші стільники з медом, віряни – мед у банках, макові голівки та воду. Все це освячують під час богослужіння, після чого заведено скуштувати мед нового збору.

Окрема традиція – маковійчики. Це святкові букети з маку, польових квітів і цілющих трав: чебрецю, м’яти, васильків, полину. Після освячення їх зберігають у хаті біля ікон як оберіг від зла та хвороб.

Медовий спас припадає на перший день Успенського посту, тому всі частування на столі мають бути пісні. Господині готують шулики з медом і маком, пісні пироги, маковики та пряники. Освяченим медом прийнято пригощати гостей і допомагати нужденним.

Що не можна робити на Маковія

Частина заборон пов’язана з церковним постом, інші – з народними віруваннями:

не їдять м’ясного, молочного, не вживають алкоголь;

не сваряться, не з’ясовують стосунки. Вважається, що це принесе хвороби;

не виконують важкої фізичної праці. Кажуть, навіть бджоли в цей день відпочивають;

не відмовляють у допомозі – гріх залишити без підтримки нужденного;

не влаштовують гучних гулянь – свято має духовний, родинний характер.

Прикмети на Медовий спас 2026

Погода на Маковія традиційно вважалася провісником осені:

Ясно й сонячно цього дня – осінь буде теплою й довгою.

Похмуро або дощить – варто чекати ранніх холодів.

Падає дощ весь день – добрий знак для врожаю та захист від лісових пожеж.

Тож Медовий спас 2026 в Україні вважається часом подяки, посту й оновлення. Його святкують по-особливому тепло: з пахощами свіжого меду, молитвою та у родинному затишку. Це один із тих днів, коли наші звичаї мають найбільшу силу.

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