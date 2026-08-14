Сколько Спасов празднуют в Украине и что освящают на каждый праздник
Слово Спас происходит от церковнославянского и украинского слова, означающего Спаситель, то есть Иисус Христос. Ведь именно он в христианстве является Спасителем мира.
Серия религиозных августовских праздников получили такое название потому, что они связаны с событиями, которые символизируют спасение, защиту, дары Божьи и духовное обновление. Это время, когда христиане благодарят Бога за урожай и духовные благословения.
Сколько Спасов празднуют в Украине, читайте в нашем материале.
Сколько есть Спасов и когда их празднуют
В Украине отмечают сразу три Спаса, каждый из которых является отдельным праздником.
Когда Спасы в Украине в 2026 году:
- Медовый Спас – 1 августа (14 августа по старому стилю);
- Яблочный Спас – 6 августа (19 августа по старому стилю);
- Ореховый Спас – 16 августа (29 августа по старому стилю).
Когда Медовый Спас в 2026 году и как его празднуют
Первый Спас, или Медовый Спас припадает на 1 августа (14 августа по старому стилю). Этот праздник отмечает подвиг мучеников Маккавеев, которые во II веке до Рождества Христова отдали свою жизнь за веру в Бога.
Народное название – Маковея, ведь в это время созревает мак, который освящают вместе с медом и водой. На Маковея традиционно освящают букеты из мака, чабреца, бархатцев и других цветов, а также мед, символизирующий начало Успенского поста.
Ранее на Медовый Спас, кроме мака и меда, освящали также колодцы, а освященные травы использовали в народной медицине и обрядах. Этот праздник был любимым среди детей и молодежи, которые принимали активное участие в церковных службах, плели венки и несли крест и священные знамена (хоругви).
Когда Яблочный Спас 2026: традиции празднования
Второй Спас, или Яблочный Спас, празднуют 6 августа (19 августа по старому стилю). Это один из важнейших праздников литургического года, а именно Преображение Господне. Оно напоминает о моменте, когда Иисус Христос показал своим ученикам преображение своего лица на горе Фавор.
В этот день освящают урожайные фрукты, прежде всего яблоки, а также букеты из трав. В народе Яблочный Спас ассоциируется с началом сбора урожая, поэтому нужно за это поблагодарить Бога.
В древности именно в это время начинался брачный сезон.
Что святят на Ореховый Спас 2026
Ореховый Спас отмечают 16 августа (29 августа по старому стилю). Он посвящен дню перенесения Нерукотворного Образа Христа из Эдессы в Константинополь в 944 году. По легенде, этот образ исцелил царя Авгара от тяжелой болезни. В этот день освящают орехи, хлеб, букеты из колосьев, мед и воду.
Эти три Спаса не только о вере и религии, ведь они тесно связаны с сельскохозяйственным циклом Украины. Празднование приходится на период сбора урожая, что для наших предков было радостным событием.