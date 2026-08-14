Слово Спас походить від церковнослов’янського і українського слова, що означає Спаситель, тобто Ісус Христос. Адже саме він у християнстві є Спасителем світу.

Серія релігійних серпневих свят отримали таку назву тому, що вони пов’язані з подіями, які символізують спасіння, захист, дари Божі та духовне оновлення. Це час, коли християни дякують Богові за врожай і духовні благословення.

Скільки Спасів святкують в Україні, читайте в нашому матеріалі.

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Скільки є Спасів та коли їх святкують

В Україні відзначають одразу три Спаси, кожен із яких є окремим святом.

Коли Спаси в Україні у 2026 році:

Медовий Спас — 1 серпня (14 серпня за старим стилем);

Яблучний Спас — 6 серпня (19 серпня за старим стилем);

Горіховий Спас — 16 серпня (29 серпня за старим стилем).

Коли Медовий Спас у 2026 році та як його святкують

Перший Спас, або Медовий Спас припадає на 1 серпня (14 серпня за старим стилем). Це свято відзначає подвиг мучеників Маккавеїв, які в II столітті до Різдва Христового віддали своє життя за віру в Бога.

Народна назва — Маковія, адже в цей час достигає мак, який освячують разом із медом і водою. На Маковія традиційно освячують букети з маку, чебрецю, чорнобривців та інших квітів, а також мед, що символізує початок Успенського посту.

Раніше на Медовий Спас, окрім маку і меду, освячували також криниці, а освячені трави використовували у народній медицині та обрядах. Це свято було улюбленим серед дітей і молоді, які брали активну участь у церковних службах, плели вінки та несли хрест і священні знамена (хоругви).

Коли Яблучний Спас 2026: традиції святкування

Другий Спас, або Яблучний Спас, святкують 6 серпня (19 серпня за старим стилем). Це одне з найважливіших свят літургійного року, а саме Преображення Господнє. Воно нагадує про момент, коли Ісус Христос показав своїм учням преображення свого обличчя на горі Фавор.

У цей день освячують урожайні фрукти, передусім яблука, а також букети з трав. В народі Яблучний Спас асоціюється з початком збору врожаю, тож потрібно за це подякувати Богу.

У давнину саме у цей час починався шлюбний сезон.

Що святять на Горіховий Спас 2026

Горіховий Спас відзначають 16 серпня (29 серпня за старим стилем). Він присвячений дню перенесення Нерукотворного Образу Христа з Едеси до Константинополя у 944 році. За легендою, цей образ зцілив царя Авгара від важкої хвороби. У цей день освячують горіхи, хліб, букети з колосків, мед та воду.

Ці три Спаси не лише про віру та релігію, адже вони тісно пов’язані з сільськогосподарським циклом України. Святкування припадає на період збору урожаю, що для наших предків було радісною подією.

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Джерело : ПЦУ

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