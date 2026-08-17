В понедельник, 17 августа, во всём мире отмечают Международный день черной кошки, День магазинов секонд-хенд, Всемирный день бездомных животных и День Забери животное из приюта. Также в этот день празднуют День независимости Республики Индонезия.

В то же время верующие чтят память святого мученика Мирона.

Факты ICTV собрали главные праздники 17 августа 2026 года и рассказывают, какие традиции и приметы связаны с этой датой, чего нельзя делать и кто сегодня отмечает именины.

Сейчас смотрят

Какой сегодня церковный праздник – 17 августа 2026 года

В церковном календаре 17 августа — день памяти святого мученика Мирона, который жил в III веке и был пресвитером в Агайе (Греция).

Мирон славился кротостью и милосердием к людям, но также он мужественно защищал верующих. Святой пострадал за свою веру в Христа в 250 году во время царствования императора Деция.

Кто празднует день ангела 17 августа 2026 года

17 августа именины отмечают обладатели имен Дмитрий, Илья, Мирон, Алексей, Павел, Ульяна.

Поздравьте знакомых, которые носят эти имена, пожеланиями мира, здоровья и достатка.

Что нельзя делать 17 августа 2026 года

В этот день нельзя ссориться, ругаться, сплетничать, завидовать, проявлять злость, равнодушие и жадность.

Народные приметы не советуют 17 августа ходить на кладбище. Запрещено отказывать в помощи нуждающимся и обижать животных. Также в воскресенье не рекомендуется заниматься различными домашними делами, работать в огороде и во дворе.

Что можно делать сегодня

Сегодняшний день стоит посвятить молитве и отдыху, можно посетить воскресное богослужение в церкви. Если есть возможность — помогите вдовам, сиротам и обездоленным.

Благоприятный день для очищения мыслей и пространства. В этот день сжигали старые вещи — считалось, что вместе с ними из дома уходят болезни и печали.

Народные приметы на 17 августа 2026 года

Теплый и ясный день — ждите непогоды.

Очень жарко — в сентябре будет много дождей.

Журавли уже улетели — на Покрову будут морозы.

Низко плывут облака — к затяжным дождям.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.