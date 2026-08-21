В пятницу, 21 августа 2026 года, в Украине и во всем мире отмечают ряд памятных дат и неофициальных праздников.

Главной международной датой дня является Международный день памяти и поминовения жертв терроризма, установленный Генеральной Ассамблеей ООН. В 2026 году он проходит под лозунгом Healing through Memory (Исцеление через память).

Также на 21 августа приходятся День поэта, День без косметики и макияжа, Всемирный день Аватара и День заботы о себе в интернете.

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Согласно новому церковному календарю, 21 августа верующие чтят память апостола Фадея Эдесского, мученицы Вассы и преподобного Авраама Трудолюбивого Печерского.

Факты ICTV собрали все, что стоит знать о 21 августа 2026 года: какой сегодня праздник, кого чтит церковь, у кого день ангела, какие существуют народные приметы и чего нельзя делать в этот день.

Какой сегодня церковный праздник – 21 августа 2026 года

21 августа верующие чтят память преподобного Аврамия Трудолюбивого, Печерского, апостола Фадея Эдесского и святой мученицы Вассы.

Преподобный Аврамий жил в Киево-Печерском монастыре в конце XII – начале XIII века. Его знали как смиренного и трудолюбивого монаха, поэтому и прозвали Трудолюбивым. Его мощи хранятся в Ближних пещерах Лавры. К святому обращаются во времена финансовых трудностей, безработицы или недостатка сил для работы, прося помощи и вдохновения.

Апостол Фадей был одним из 70 апостолов и происходил из сирийской Эдесы. Он принял крещение от Иоанна Крестителя, впоследствии стал учеником Христа и после Его Вознесения проповедовал в Месопотамии и Сирии. В родном городе обратил в христианство князя Авгаря и основал церковь в Вирити (современный Бейрут).

Святая мученица Васса жила в македонской Эдессе. Она воспитывала трех сыновей в христианской вере, за что вся семья подверглась преследованиям. Сыновья приняли мученическую смерть, а саму Вассу после пыток казнили мечом.

Кто празднует день ангела 21 августа 2026 года

Сегодня именины отмечают мужчины и мальчики, которых зовут Александр и Павел. Среди женщин и девушек день ангела празднуют Марфы.

Что нельзя делать 21 августа 2026 года

Тратить много денег, припасов и еды.

Ходить в гости или принимать посетителей у себя – это может вызвать ссоры.

Ссориться и ругаться с близкими.

Вытирать пыль в доме, чтобы не убрать удачу.

Что можно делать сегодня

День следует провести в спокойствии и хорошем настроении, избегая конфликтов и негативных эмоций.

Можно обратиться к преподобному Аврамию Трудолюбивому, Печерскому во времена финансовых трудностей, недостатка сил или безработицы. Ему молятся те, кто стремится найти работу или планирует выезд за границу. Также в этот день особую силу имеют сны и знаки, которые могут открыть будущее.

Астрологи советуют прогуляться у водоемов. Это благоприятное время для обучения, интуитивных знаний, медитации и коллективных дел. В этот день стоит заботиться об уюте в доме и избегать необдуманных решений.

Народные приметы на 21 августа 2026 года

Ясная погода обещает теплые недели впереди.

Много паутины – к потеплению.

Заморозки утром – к холодной и долгой зиме.

Много ягод рябины – к дождливой осени.

Желуди уродились – к снежному Рождеству.

Береза желтеет сверху – осень придет рано, снизу – ждите долгого бабьего лета.

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