У п’ятницю, 21 серпня 2026 року, в Україні та світі відзначають низку пам’ятних дат і неофіційних свят.

Головною міжнародною датою дня є Міжнародний день пам’яті та поминання жертв тероризму, встановлений Генеральною Асамблеєю ООН. У 2026 році він проходить під темою Healing through Memory (Зцілення через пам’ять).

Також на 21 серпня припадають День поета, День без косметики та макіяжу, Всесвітній день Аватара та День піклування про себе в інтернеті.

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За новим церковним календарем 21 серпня віряни вшановують пам’ять апостола Фадея Едеського, мучениці Васси та преподобного Аврамія Працелюбного, Печерського.

Факти ICTV зібрали все, що варто знати про 21 серпня 2026 року: яке сьогодні свято, кого вшановує церква, хто відзначає день ангела, які існують народні прикмети та що не можна робити цього дня.

Яке сьогодні церковне свято – 21 серпня 2026 року

21 серпня віряни вшановують пам’ять преподобного Аврамія Працелюбного, Печерського, апостола Фадея Едеського та святої мучениці Васси.

Преподобний Аврамій жив у Києво-Печерському монастирі наприкінці XII – на початку XIII століття. Його знали як смиренного та працьовитого ченця, тому й прозвали Працелюбним. Його мощі зберігаються у Ближніх печерах Лаври. До святого звертаються у часи фінансових труднощів, безробіття чи нестачі сил для роботи, просячи допомоги та натхнення.

Апостол Фадей був одним із 70 апостолів і походив із сирійської Едеси. Він прийняв хрещення від Івана Хрестителя, згодом став учнем Христа і після Його Вознесіння проповідував у Месопотамії та Сирії. У рідному місті навернув у християнство князя Авгаря та заснував церкву у Віріті (сучасний Бейрут).

Свята мучениця Васса жила в македонській Едессі. Вона виховувала трьох синів у християнській вірі, за що вся родина зазнала переслідувань. Сини прийняли мученицьку смерть, а саму Вассу після тортур стратили мечем.

Хто святкує день ангела 21 серпня 2026 року

Сьогодні іменини відзначають чоловіки та хлопчики, яких звати Олександр і Павло. Серед жінок та дівчат день ангела святкують Марфи.

Що не можна робити 21 серпня 2026 року

Витрачати багато грошей, припасів та їжі.

Ходити в гості чи приймати відвідувачів у себе – це може спричинити сварки.

Сваритися і не лаятися з близькими.

Витирати пилюку у домі, щоб не прибрати удачу.

Що можна робити сьогодні

День слід провести у спокої та гарному настрої, уникаючи конфліктів і негативних емоцій.

Можна звернутися до преподобного Аврамія Працелюбного, Печерського у часи фінансових труднощів, браку сил чи безробіття. Йому моляться ті, хто прагне знайти роботу або планує виїзд за кордон. Також цього дня особливу силу мають сни й знаки, які можуть відкрити майбутнє.

Астрологи радять прогулятися біля водойм. Це сприятливий час для навчання, інтуїтивних знань, медитації та колективних справ. Цього дня варто дбати про затишок у домі й уникати необдуманих рішень.

Народні прикмети на 21 серпня 2026 року

Ясна погода обіцяє теплі тижні попереду.

Багато павутиння – до потепління.

Заморозки зранку – до холодної й довгої зими.

Багато ягід горобини – до дощової осені.

Жолуді вродили рясно – до сніжного Різдва.

Береза жовтіє зверху – осінь прийде рано, знизу – чекайте на довге бабине літо.

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