Украинская песня — это не только часть нашей культурной ДНК, но и мощное оружие, объединяющее, вдохновляющее и поддерживающее дух нации в самые тяжелые времена.

Когда отмечают День украинской музыки в 2026 и какая история этого праздника, читайте в нашем материале.

Когда День украинской музыки: дата празднования

27 мая 2026 года Верховная Рада Украины приняла постановление №15053 об учреждении нового праздника – Дня украинской музыки. Теперь его будут отмечать ежегодно в третью субботу сентября.

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Впервые этот праздник отметят 19 сентября.

Инициатива призвана отметить отечественных исполнителей, композиторов и деятелей музыкальной индустрии в развитие национальной культуры, а также усилить культурное сопротивление и окончательно очистить украинское пространство от российского влияния.

День Украинской музыки 2026: значение праздника

Дата празднования Дня украинской музыки была выбрана неслучайно: она символически связана с проведением легендарного фестиваля Червона рута в сентябре 1989 года, который стал переломным моментом в становлении современной украинской музыкальной сцены.

Глава подкомитета по вопросам музыкальной индустрии комитета по гуманитарной и информационной политике Александр Санченко подчеркнул, что в современных реалиях музыка играет стратегическую роль.

— Украинская музыка сегодня — не только искусство, но и составляющая информационной безопасности и культурного фронта государства, — отметил Санченко.

Идея создания праздника принадлежит непосредственно представителям музыкальной отрасли, в частности, Украинскому агентству по авторским и смежным правам, которые обратились с соответствующей просьбой к народным депутатам.

Введение профессионального дня позволит консолидировать усилия по развитию индустрии и усилению ее поддержки со стороны государства.

Кроме того, в международной плоскости День украинской музыки служит действенным инструментом культурной дипломатии для продвижения украинского искусства в мире.

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