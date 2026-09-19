Українська пісня — це не лише частина нашої культурної ДНК, а й потужна зброя, що об’єднує, надихає та підтримує дух нації у найважчі часи.

Коли відзначають День української музики у 2026 році та яка історія цього свята, читайте в нашому матеріалі.

Коли День української музики: дата святкування

27 травня 2026 року Верховна Рада України ухвалила постанову №15053 про заснування нового свята — Дня української музики. Відтепер його відзначатимуть щорічно у третю суботу вересня.

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Вперше це свято відзначатимуть 19 вересня.

Ініціатива покликана вшанувати внесок вітчизняних виконавців, композиторів та діячів музичної індустрії у розбудову національної культури, а також посилити культурний спротив та остаточно очистити український простір від російського впливу.

День Української музики 2026: значення свята

Дату святкування Дня української музики обрали не випадково: вона символічно пов’язана із проведенням легендарного фестивалю Червона рута у вересні 1989 року, який став переломним моментом у становленні сучасної української музичної сцени.

Голова підкомітету з питань музичної індустрії комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Санченко наголосив, що в сучасних реаліях музика виконує стратегічну роль.

— Українська музика сьогодні є не лише мистецтвом, а й складник інформаційної безпеки та культурного фронту держави, — зазначив Санченко.

Ідея створення свята належить безпосередньо представникам музичної галузі, зокрема Українській агенції з авторських та суміжних прав, які звернулися із відповідним проханням до народних депутатів.

Запровадження професійного дня дозволить консолідувати зусилля для розвитку індустрії та посилення її підтримки з боку держави.

Крім того, у міжнародній площині День української музики слугуватиме дієвим інструментом культурної дипломатії для просування українського мистецтва у світі.

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