В воскресенье, 20 сентября, в Украине отмечается Всенародный день отца, традиционно приходящийся на третье воскресенье сентября, и Всемирный день риса.

Также на эту дату приходится День работников лесного хозяйства, Всемирный день гинекологической онкологии и Международный день студенческого спорта.

Православная церковь сегодня чтит память великомученика Евстафия Плакиды. Больше о праздниках, именинах, приметах и запретах дня — далее в материале.

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Какой сегодня церковный праздник – 20 сентября 2026 года

20 сентября православные верующие вспоминают великомученика Евстафия Плакиду, его жену Феопистию и их сыновей Агапия и Феописта.

Они были христианами, жили в I веке в Риме. В 118 году семья приняла мученическую смерть за свою веру во Христа.

Какой сегодня, 20 сентября 2026 года, день в Украине

В третье воскресенье сентября отмечается Всенародный день отца – праздник, подчеркивающий важную роль папы в воспитании детей и поддержке семьи.

На эту дату в календаре и День работников леса. Он посвящен всем, кто заботится о сохранении и возобновлении украинских лесов.

Кто празднует день ангела 20 сентября 2026 года

День ангела сегодня празднуют обладатели таких имен: Василий, Иван, Михаил, Олег, Александр, Остап, Федор и Татьяна.

Что нельзя делать 20 сентября 2026 года

В этот день нельзя ссориться, сквернословить, сплетничать, завидовать, проявлять жадность и равнодушие. Народные приметы не советуют оформлять кредиты и одалживать деньги — это к финансовым проблемам.

Неблагоприятная дата для свиданий, свадьбы, сватовства — отношения не сложатся. День не подходит для сбора винограда в саду — собранные ягоды быстро сгниют.

Что можно делать сегодня

20 сентября можно заниматься различными домашними делами, работать в огороде или по хозяйству. Благоприятный день для творчества, рукоделия и отдыха.

Народные приметы на 20 сентября 2026 года

Журавли высоко летят — осень будет мокрой и холодной.

Шишки раскрыты — будет потепление, закрыты — ждите ухудшения погоды.

Дует восточный ветер — к грозе.

Чем выше на хвойных деревьях растут шишки, тем позже наступит зима.

Черные тучи — ждите дождя.

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