Какой праздник 20 сентября 2026 и почему не стоит идти на свидание
В воскресенье, 20 сентября, в Украине отмечается Всенародный день отца, традиционно приходящийся на третье воскресенье сентября, и Всемирный день риса.
Также на эту дату приходится День работников лесного хозяйства, Всемирный день гинекологической онкологии и Международный день студенческого спорта.
Православная церковь сегодня чтит память великомученика Евстафия Плакиды. Больше о праздниках, именинах, приметах и запретах дня — далее в материале.
- Какой сегодня церковный праздник – 20 сентября 2026 года
- Какой сегодня, 20 сентября 2025 года, день в Украине
- Кто празднует день ангела 20 сентября 2026 года
- Что нельзя делать 20 сентября 2026 года
- Что можно делать сегодня
- Народные приметы на 20 сентября 2026 года
Какой сегодня церковный праздник – 20 сентября 2026 года
20 сентября православные верующие вспоминают великомученика Евстафия Плакиду, его жену Феопистию и их сыновей Агапия и Феописта.
Они были христианами, жили в I веке в Риме. В 118 году семья приняла мученическую смерть за свою веру во Христа.
Какой сегодня, 20 сентября 2026 года, день в Украине
В третье воскресенье сентября отмечается Всенародный день отца – праздник, подчеркивающий важную роль папы в воспитании детей и поддержке семьи.
На эту дату в календаре и День работников леса. Он посвящен всем, кто заботится о сохранении и возобновлении украинских лесов.
Кто празднует день ангела 20 сентября 2026 года
День ангела сегодня празднуют обладатели таких имен: Василий, Иван, Михаил, Олег, Александр, Остап, Федор и Татьяна.
Что нельзя делать 20 сентября 2026 года
В этот день нельзя ссориться, сквернословить, сплетничать, завидовать, проявлять жадность и равнодушие. Народные приметы не советуют оформлять кредиты и одалживать деньги — это к финансовым проблемам.
Неблагоприятная дата для свиданий, свадьбы, сватовства — отношения не сложатся. День не подходит для сбора винограда в саду — собранные ягоды быстро сгниют.
Что можно делать сегодня
20 сентября можно заниматься различными домашними делами, работать в огороде или по хозяйству. Благоприятный день для творчества, рукоделия и отдыха.
Народные приметы на 20 сентября 2026 года
- Журавли высоко летят — осень будет мокрой и холодной.
- Шишки раскрыты — будет потепление, закрыты — ждите ухудшения погоды.
- Дует восточный ветер — к грозе.
- Чем выше на хвойных деревьях растут шишки, тем позже наступит зима.
- Черные тучи — ждите дождя.