У неділю, 20 вересня, в Україні відзначається Всенародний день батька, що традиційно припадає на третю неділю вересня, і Всесвітній день рису.

Також на цю дату припадають День працівників лісового господарства, Всесвітній день гінекологічної онкології й Міжнародний день студентського спорту.

Православна церква сьогодні вшановує пам’ять великомученика Євстафія Плакиди. Більше про свята, іменини, прикмети й заборони дня — далі в матеріалі.

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Яке сьогодні церковне свято – 20 вересня 2026 року

20 вересня православні віряни згадують великомученика Євстафія Плакиду, його дружину Феопистію та їхніх синів Агапія та Феописта.

Вони були християнами, жили в I столітті в Римі. У 118 році сім’я прийняла мученицьку смерть за свою віру в Христа.

Який сьогодні, 20 вересня 2026 року, день в Україні

У третю неділю вересня відзначається Всенародний день батька – свято, яке підкреслює важливу роль тата у вихованні дітей та підтримці родини.

На цю дату у календарі припадає й День працівників лісу. Він присвячений усім, хто дбає про збереження та відновлення українських лісів.

Хто святкує день ангела 20 вересня 2026 року

День ангела сьогодні святкують власники таких імен: Василь, Іван, Михайло, Олег, Олександр, Остап, Федір і Тетяна.

Що не можна робити 20 вересня 2026 року

Цього дня не можна сваритися, лихословити, пліткувати, заздрити, проявляти жадібність і байдужість. Народні прикмети не радять оформляти кредити й позичати гроші — це до фінансових проблем.

Несприятлива дата для побачень, весілля, сватання — стосунки не складуться. День не підходить для збору винограду в саду — зібрані ягоди швидко згниють.

Що можна робити сьогодні

20 вересня можна займатися різними домашніми справами, працювати на городі чи по господарству. Сприятливий день для творчості, рукоділля та відпочинку.

Народні прикмети на 20 вересня 2026 року

Журавлі високо летять — осінь буде мокрою і холодною.

Шишки розкриті — буде потепління, закриті — чекайте на погіршення погоди.

Дме східний вітер — до грози.

Чим вище на хвойних деревах ростуть шишки, тим пізніше настане зима.

Чорні хмари — чекайте на дощ.

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