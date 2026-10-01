В чем встречать Новый год 2027: какие цвета выбрать для праздничного наряда
До Нового года остается не так много времени, поэтому некоторые хозяйки уже начинают продумывать праздничное меню, украшение дома и наряд для новогодней ночи. Согласно восточному календарю, у 2027 года будет свой символ и стихия, которым приписывают определенные цвета и характеристики.
Поэтому Факты ICTV разобрались, в чем встречать Новый год 2027, какой цвет считать главным и какие оттенки подойдут для праздничного образа.
Символ 2027 года — Огненная Коза
Согласно восточному календарю, 2027 год пройдет под знаком Красной Огненной Козы (Овцы). Новый цикл начнется 6 февраля 2027 года и завершится 25 января 2028-го.
Коза является восьмым знаком китайского зодиака. Ее традиционно связывают с добротой, чувствительностью, творчеством, любовью к красоте и стремлением к гармонии. Этот образ также ассоциируют с природой, уютом и комфортом.
Стихия Огня добавляет символу года больше динамики. Поэтому 2027-й связывают не только со спокойствием и творчеством, но и с активностью, энергичностью, смелостью и решительностью.
Какой цвет 2027 года
Главным цветом 2027 года считается красный, поскольку именно с ним связывают стихию Огня. В китайской культуре этот оттенок символизирует радость, удачу, энергию и процветание.
Красный можно использовать не только в одежде. Он подойдет для новогоднего декора, свечей, текстиля и отдельных деталей праздничного оформления.
Для тех, кто не хочет делать красный основой образа, подойдут другие теплые оттенки огненной гаммы — оранжевый, золотистый, персиковый. Праздничный образ также дополнят золотые или серебристые детали.
Новый год 2027: что надеть
Наряд для новогодней ночи советуют подбирать с учетом символики Козы. Поэтому вместо чрезмерно яркого и сложного образа стоит обратить внимание на легкие, изящные вещи с простым кроем.
Для праздничного наряда подойдут пастельные оттенки:
- белый;
- кремовый;
- бежевый;
- нежно-розовый;
- голубой.
Дополнить образ можно природными цветами — зеленым, светло-серым, лавандовым или персиковым.
Красный также уместен, если хочется сделать его главным акцентом образа. Для этого необязательно надевать полностью красный комплект — достаточно добавить туфли, сумочку, украшения или другую деталь такого цвета.
В каких цветах встречать Новый год 2027
В каких цветах встречать 2027 год:
- красный — как главный цвет года;
- оранжевый и персиковый, поскольку это теплые оттенки огненной гаммы;
- золотистый подойдет для праздничных акцентов;
- белый, кремовый и бежевый подходят для спокойного и сдержанного образа;
- нежно-розовый и голубой — для легкого наряда;
- зеленый, лавандовый и светло-серый — природные оттенки, которые хорошо сочетаются с концепцией Козы.
Для украшений и оформления дома также подойдут золотые и серебристые акценты. А сам образ лучше не перегружать большим количеством деталей. Поэтому достаточно одного-двух заметных элементов, которые дополнят основной цвет одежды.