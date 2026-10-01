До Нового года остается не так много времени, поэтому некоторые хозяйки уже начинают продумывать праздничное меню, украшение дома и наряд для новогодней ночи. Согласно восточному календарю, у 2027 года будет свой символ и стихия, которым приписывают определенные цвета и характеристики.

Поэтому Факты ICTV разобрались, в чем встречать Новый год 2027, какой цвет считать главным и какие оттенки подойдут для праздничного образа.

Символ 2027 года — Огненная Коза

Согласно восточному календарю, 2027 год пройдет под знаком Красной Огненной Козы (Овцы). Новый цикл начнется 6 февраля 2027 года и завершится 25 января 2028-го.

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Коза является восьмым знаком китайского зодиака. Ее традиционно связывают с добротой, чувствительностью, творчеством, любовью к красоте и стремлением к гармонии. Этот образ также ассоциируют с природой, уютом и комфортом.

Стихия Огня добавляет символу года больше динамики. Поэтому 2027-й связывают не только со спокойствием и творчеством, но и с активностью, энергичностью, смелостью и решительностью.

Какой цвет 2027 года

Главным цветом 2027 года считается красный, поскольку именно с ним связывают стихию Огня. В китайской культуре этот оттенок символизирует радость, удачу, энергию и процветание.

Красный можно использовать не только в одежде. Он подойдет для новогоднего декора, свечей, текстиля и отдельных деталей праздничного оформления.

Для тех, кто не хочет делать красный основой образа, подойдут другие теплые оттенки огненной гаммы — оранжевый, золотистый, персиковый. Праздничный образ также дополнят золотые или серебристые детали.

Новый год 2027: что надеть

Наряд для новогодней ночи советуют подбирать с учетом символики Козы. Поэтому вместо чрезмерно яркого и сложного образа стоит обратить внимание на легкие, изящные вещи с простым кроем.

Для праздничного наряда подойдут пастельные оттенки:

белый;

кремовый;

бежевый;

нежно-розовый;

голубой.

Дополнить образ можно природными цветами — зеленым, светло-серым, лавандовым или персиковым.

Красный также уместен, если хочется сделать его главным акцентом образа. Для этого необязательно надевать полностью красный комплект — достаточно добавить туфли, сумочку, украшения или другую деталь такого цвета.

В каких цветах встречать Новый год 2027

В каких цветах встречать 2027 год:

красный — как главный цвет года;

оранжевый и персиковый, поскольку это теплые оттенки огненной гаммы;

золотистый подойдет для праздничных акцентов;

белый, кремовый и бежевый подходят для спокойного и сдержанного образа;

нежно-розовый и голубой — для легкого наряда;

зеленый, лавандовый и светло-серый — природные оттенки, которые хорошо сочетаются с концепцией Козы.

Для украшений и оформления дома также подойдут золотые и серебристые акценты. А сам образ лучше не перегружать большим количеством деталей. Поэтому достаточно одного-двух заметных элементов, которые дополнят основной цвет одежды.

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