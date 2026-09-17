2026 год постепенно приближается к завершению, а это значит, что совсем скоро украинцы начнут готовиться к новогодним праздникам. В этот период возникает немало вопросов о том, каким будет следующий год и какой символ ему соответствует по восточному календарю.

Поэтому Факты ICTV узнавали, какое животное является символом 2027 года и чего ожидать от этого периода.

2027 — год какого животного

2027 год по восточному календарю пройдет под знаком Красной Огненной Козы, или Овцы. Это восьмой символ 12-летнего цикла китайского зодиака. Каждому животному на Востоке приписывают определенные черты, а сочетание с пятью стихиями добавляет году отдельные характеристики.

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По лунно-солнечному календарю 2027 год начнется 6 февраля и продлится до 25 января 2028 года. На Востоке Коза связана с мягкостью, чувствительностью, добротой и стремлением к гармонии. Она символизирует любовь к красоте, творчеству, природе и комфортному окружению.

В то же время стихия Огня добавляет этому символу энергичности, страстности и решительности. Именно поэтому Огненной Козе приписывают сочетание спокойного характера с внутренней силой и готовностью действовать.

Кто станет символом 2027 года и что это означает

Цикл Козы повторяется каждые 12 лет, однако характеристики года каждый раз меняются в зависимости от стихии. В китайском календаре их пять: Металл, Вода, Дерево, Огонь и Земля.

Сочетание Козы с Огнем формирует символ, которому приписывают целеустремленность и способность доводить начатые дела до конца. Огненная стихия делает Козу более динамичной и решительной.

При этом для этого символа важными остаются гармония, творчество и стремление к красоте. Козе приписывают развитое воображение, живой характер и способность легко привлекать внимание благодаря природному обаянию.

На Востоке этот знак также связывают с добротой и эмоциональностью. Коза чутко воспринимает окружающий мир, стремится создавать уют и ценит гармоничные отношения.

Чего ожидать от 2027 года — года Красной Огненной Козы

2027 год в Китае связывают с творчеством, гармонией и развитием отношений. Огненная стихия добавит этому периоду активности и стремления к переменам, тогда как символ Козы будет подчеркивать важность внутреннего равновесия и стабильности.

Этот период ассоциируется с развитием творческих идей, новыми знакомствами и укреплением семейных ценностей. Важными чертами станут эмоциональная щедрость, взаимопонимание и готовность искать компромиссы.

Согласно характеристике Огненной Козы, 2027 год также будет связан с настойчивостью и креативностью в профессиональной деятельности. Особое значение будут иметь сферы, где необходимы творческий подход, искусство, дизайн и работа с социальными проектами.

В финансовых вопросах восточный гороскоп советует делать ставку на взвешенные решения и не спешить с рискованными начинаниями. Для достижения результатов важными останутся упорный труд и умение использовать свои сильные стороны.

2027 год также ассоциируется с поиском баланса между работой и отдыхом. Путешествия, общение и новые знакомства могут стать важной частью года.

Итак, Красная Огненная Коза сочетает мягкость и чувствительность с решительностью и энергичностью. Согласно восточным представлениям, 2027 год будет связан с творчеством, гармонией, стремлением к стабильности и развитием отношений.

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