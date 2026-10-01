У чому зустрічати Новий рік 2027: які кольори обрати для святкового вбрання
До Нового року залишається не так багато часу, тому деякі господині вже починають продумувати святкове меню, прикрашання оселі та вбрання для новорічної ночі. За східним календарем 2027 рік матиме свій символ і стихію, яким приписують певні кольори та характеристики.
Тож Факти ICTV розібралися, у чому зустрічати Новий рік 2027, який колір вважати головним і які відтінки підійдуть для святкового образу.
Символ 2027 року — Вогняна Коза
За східним календарем 2027 рік пройде під знаком Червоної Вогняної Кози (Вівці). Новий цикл розпочнеться 6 лютого 2027 року та завершиться 25 січня 2028-го.
Коза є восьмим знаком китайського зодіаку. Її традиційно пов’язують із добротою, чутливістю, творчістю, любов’ю до краси та прагненням до гармонії. Цей образ також асоціюють із природою, затишком і комфортом.
Стихія Вогню додає символу року більшої динаміки. Тому 2027-й пов’язують не лише зі спокоєм і творчістю, а й з активністю, енергійністю, сміливістю та рішучістю.
Який колір 2027 року
Головним кольором 2027 року вважається червоний, адже саме з ним пов’язують стихію Вогню. У китайській культурі цей відтінок символізує радість, удачу, енергію та процвітання.
Червоний можна використовувати не лише в одязі. Він підійде для новорічного декору, свічок, текстилю та окремих деталей святкового оформлення.
Для тих, хто не хоче робити червоний основою образу, підійдуть інші теплі відтінки вогняної гами — помаранчевий, золотистий, персиковий. Святковий вигляд також доповнять золоті або сріблясті деталі.
Новий рік 2027: що одягти
Вбрання для новорічної ночі радять підбирати з урахуванням символіки Кози. Тому замість надмірно яскравого та складного образу варто звернути увагу на легкі, витончені речі з простим кроєм.
Для святкового вбрання підійдуть пастельні відтінки:
- білий;
- кремовий;
- бежевий;
- ніжно-рожевий;
- блакитний.
Доповнити образ можна природними кольорами — зеленим, світло-сірим, лавандовим або персиковим.
Червоний також доречний, якщо хочеться зробити його головним акцентом образу. Для цього необов’язково одягати повністю червоний комплект — достатньо додати туфлі, сумочку, прикраси або іншу деталь такого кольору.
У яких кольорах зустрічати Новий рік 2027
У яких кольорах зустрічати 2027 рік:
- червоний — як головний колір року;
- помаранчевий і персиковий, адже це теплі відтінки вогняної гами;
- золотистий пасуватиме для святкових акцентів;
- білий, кремовий і бежевий підходять для спокійного та стриманого образу;
- ніжно-рожевий і блакитний — для легкого вбрання;
- зелений, лавандовий і світло-сірий — природні відтінки, які добре поєднуються з концепцією Кози.
Для прикрас та оформлення оселі також підійдуть золоті й сріблясті акценти. А сам образ краще не перевантажувати великою кількістю деталей. Тому достатньо одного-двох помітних елементів, які доповнять основний колір одягу.