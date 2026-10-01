До Нового року залишається не так багато часу, тому деякі господині вже починають продумувати святкове меню, прикрашання оселі та вбрання для новорічної ночі. За східним календарем 2027 рік матиме свій символ і стихію, яким приписують певні кольори та характеристики.

Тож Факти ICTV розібралися, у чому зустрічати Новий рік 2027, який колір вважати головним і які відтінки підійдуть для святкового образу.

Символ 2027 року — Вогняна Коза

За східним календарем 2027 рік пройде під знаком Червоної Вогняної Кози (Вівці). Новий цикл розпочнеться 6 лютого 2027 року та завершиться 25 січня 2028-го.

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Коза є восьмим знаком китайського зодіаку. Її традиційно пов’язують із добротою, чутливістю, творчістю, любов’ю до краси та прагненням до гармонії. Цей образ також асоціюють із природою, затишком і комфортом.

Стихія Вогню додає символу року більшої динаміки. Тому 2027-й пов’язують не лише зі спокоєм і творчістю, а й з активністю, енергійністю, сміливістю та рішучістю.

Який колір 2027 року

Головним кольором 2027 року вважається червоний, адже саме з ним пов’язують стихію Вогню. У китайській культурі цей відтінок символізує радість, удачу, енергію та процвітання.

Червоний можна використовувати не лише в одязі. Він підійде для новорічного декору, свічок, текстилю та окремих деталей святкового оформлення.

Для тих, хто не хоче робити червоний основою образу, підійдуть інші теплі відтінки вогняної гами — помаранчевий, золотистий, персиковий. Святковий вигляд також доповнять золоті або сріблясті деталі.

Новий рік 2027: що одягти

Вбрання для новорічної ночі радять підбирати з урахуванням символіки Кози. Тому замість надмірно яскравого та складного образу варто звернути увагу на легкі, витончені речі з простим кроєм.

Для святкового вбрання підійдуть пастельні відтінки:

білий;

кремовий;

бежевий;

ніжно-рожевий;

блакитний.

Доповнити образ можна природними кольорами — зеленим, світло-сірим, лавандовим або персиковим.

Червоний також доречний, якщо хочеться зробити його головним акцентом образу. Для цього необов’язково одягати повністю червоний комплект — достатньо додати туфлі, сумочку, прикраси або іншу деталь такого кольору.

У яких кольорах зустрічати Новий рік 2027

У яких кольорах зустрічати 2027 рік:

червоний — як головний колір року;

помаранчевий і персиковий, адже це теплі відтінки вогняної гами;

золотистий пасуватиме для святкових акцентів;

білий, кремовий і бежевий підходять для спокійного та стриманого образу;

ніжно-рожевий і блакитний — для легкого вбрання;

зелений, лавандовий і світло-сірий — природні відтінки, які добре поєднуються з концепцією Кози.

Для прикрас та оформлення оселі також підійдуть золоті й сріблясті акценти. А сам образ краще не перевантажувати великою кількістю деталей. Тому достатньо одного-двох помітних елементів, які доповнять основний колір одягу.

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