Сегодня, 4 октября, в Украине отмечается День учителя, День территориальной обороны, День ветеринарной службы и Международный день африканской диаспоры.

Также в этот день отмечают Всемирный день животных.

Для православных верующих это день памяти святого священномученика Иерофея, епископа Афинского.

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Факты ICTV собрали все главные события 4 октября – узнавайте, какие есть народные приметы, что можно и нельзя делать в этот день, а также, кто празднует именины.

Какой сегодня церковный праздник – 4 октября 2026 года

Православная церковь чтит память священномученика Иерофея, епископа Афинского. Апостол Павел назначил Иерофея первым епископом Афин.

По преданию, святой был среди учеников, которые чудесным образом присутствовали на погребении Божьей Матери. В конце I века он принял мученическую смерть, а его голова хранится в монастыре возле греческого города Мегара.

Какой сегодня, 4 октября 2026 года, день в Украине

Традиционно в первое воскресенье октября в Украине отмечают День учителя — профессиональный праздник тех, кто ежедневно дарит знания, помогает детям познавать мир и находить свой путь. Событие было установлено в 1994 году в поддержку инициативы работников образования.

Также на первое воскресенье октября приходится День территориальной обороны. Праздник был учрежден указом президента Владимира Зеленского в 2020 году, учитывая важность территориальной обороны в обеспечении обороноспособности государства.

Еще 4 октября в Украине отмечают День ветеринарной службы в системе Министерства внутренних дел. Это профессиональный праздник людей, которые стоят на страже санитарной безопасности: ежедневно занимаются санитарным и эпидемиологическим контролем, проводят карантинные мероприятия и обеспечивают безопасность животной продукции.

Кто празднует день ангела 4 октября 2026 года

День ангела 4 октября отмечают сразу несколько имен. Свои именины сегодня празднуют Василий, Владимир, Дмитрий, Михаил, Николай, Павел, Петр, Степан и Вероника.

Что нельзя делать 4 октября 2026 года

Ссориться, ругаться, излучать негатив.

Не ходить в лес и не пускать незнакомцев в дом, чтобы избежать неприятностей.

Не начинать новых дел и не завершать старые. По лунному календарю, этот день неблагоприятен для стартов и финалов.

Не заводить новых знакомств.

Избегать чрезмерного давления на окружающих и желания шокировать других – в дни под влиянием Водолея это только вредит.

Что можно делать сегодня

Сегодня хороший день для работы над собой, коррекции прошлого и гармонизации жизни. Он способствует обучению, омоложению организма и духовному развитию. Самое время изготавливать талисманы и амулеты, заниматься косметическими процедурами и стрижкой.

Луна в Водолее настраивает на свободу и открытость. Это благоприятный момент для экспериментов, реформ и рискованных проектов – неожиданные идеи имеют шанс на успех.

Также хорошо позволить себе приятные покупки или маленькие радости, больше бывать среди людей и общаться с друзьями.

Народные приметы на 4 октября 2026 года

Холодно днем, но теплеет к ночи – ждите ухудшения погоды.

Листья березы желтеют сверху – весна будет теплой и ранней.

Сильный ветер в этот день предвещает суровую зиму.

Пасмурный день – таким будет и весь октябрь.

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