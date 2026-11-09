До завершения 2026 года остается не так много времени. Впереди еще несколько новогодних праздников, а интерес к тому, под знаком какого животного пройдут следующие годы, растет. Если символом 2027 года станет Коза, а 2028-го Обезьяна, то кого ждать в 2029 году?

Факты ICTV выяснили, кто станет символом 2029 года, когда начнется этот период и что он означает по восточному календарю.

2029 — год какого животного

Символ 2029 года — Петух. Его стихия Земля, поэтому полное название года Земляной Петух.

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В восточном календаре каждое животное имеет свои характерные черты. Петуха связывают с решительностью, внимательностью, организованностью и уверенностью. Земля добавляет этому знаку практичности, выдержки и стремления к стабильности.

Новый год по китайскому календарю начинается совсем не 1 января. В 2029 году его будут праздновать 13 февраля. С этой даты начнется год Земляного Петуха, который завершится 2 февраля 2030 года.

Поэтому те, кто родится с 1 января по 12 февраля 2029 года включительно, будут относиться к предыдущему знаку Обезьяне.

Какое животное является символом 2029 года и что оно означает

Петух ассоциируется с порядком, пунктуальностью и вниманием к деталям. Его образ связывают с началом нового дня, поэтому среди основных характеристик знака также называют активность и готовность браться за дела.

Стихия Земли дополняет эти качества практичностью и терпением. Она символизирует стабильность, ответственность и умение последовательно двигаться к цели.

Цветами 2029 года считаются желтый, охра, терракотовый и коричневый — оттенки, которые связывают со стихией Земли.

Характер людей, родившихся в год Петуха

Рожденным в год Земляного Петуха приписывают внимательность, дисциплинированность и ответственность. Они ценят порядок, любят четкость в делах и стремятся видеть конкретный результат своей работы.

Среди сильных сторон этого знака также называют настойчивость, уверенность и умение организовывать других.

К недостаткам относят чрезмерную требовательность, придирчивость и перфекционизм. Желание сделать все правильно иногда мешает вовремя остановиться и принять неидеальный результат.

Чего ожидать от года Земляного Петуха

Год Петуха связывают с наведением порядка, решительными действиями и вниманием к тому, что раньше оставалось без внимания. Это период ответственности и четких планов.

Главными ориентирами года считают последовательность в работе, обдуманные решения и стремление завершать начатые дела.

Кроме того, Петух символизирует смелость заявлять о себе и отстаивать собственную позицию. В символическом значении 2029 год связывают с порядком в делах, практичностью и уверенным движением к поставленным целям.

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