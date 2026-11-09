До завершення 2026 року залишається не так багато часу. Попереду ще кілька новорічних свят, а інтерес до того, під знаком якої тварини минатимуть наступні роки, зростає. Якщо символом 2027 року стане Коза, а 2028-го Мавпа, то кого чекати у 2029 році?

Факти ICTV з’ясували, хто стане символом 2029 року, коли почнеться цей період і що він означає за східним календарем.

2029 — рік якої тварини

Символ 2029 року — Півень. Його стихія Земля, тому повна назва року Земляний Півень.

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У східному календарі кожна тварина має свої характерні риси. Півня пов’язують із рішучістю, уважністю, організованістю та впевненістю. Земля додає цьому знаку практичності, витримки й прагнення до стабільності.

Новий рік за китайським календарем починається зовсім не з 1 січня. У 2029 році його святкуватимуть 13 лютого. Від цієї дати розпочнеться рік Земляного Півня, який завершиться 2 лютого 2030 року.

Тож ті, хто народиться з 1 січня до 12 лютого 2029 року включно, належатимуть до попереднього знака Мавпи.

Яка тварина є символом 2029 року та що він означає

Півень асоціюється з порядком, пунктуальністю та увагою до деталей. Його образ пов’язують із початком нового дня, тому серед основних характеристик знака також називають активність і готовність братися за справи.

Земляна стихія доповнює ці риси практичністю та терпінням. Вона символізує стабільність, відповідальність і вміння послідовно рухатися до мети.

Кольорами 2029 року вважають жовтий, охру, теракотовий і коричневий — відтінки, які пов’язують зі стихією Землі.

Характер людей, народжених в рік Півня

Народженим у рік Земляного Півня приписують уважність, дисциплінованість і відповідальність. Вони цінують порядок, люблять чіткість у справах і прагнуть бачити конкретний результат своєї роботи.

Серед сильних рис цього знака також називають наполегливість, упевненість і вміння організовувати інших.

До недоліків відносять надмірну вимогливість, прискіпливість і перфекціонізм. Бажання зробити все правильно іноді заважає вчасно зупинитися та прийняти не ідеальний результат.

Чого очікувати від року Земляного Півня

Рік Півня пов’язують із наведенням порядку, рішучими діями до того, що раніше залишалося поза увагою. Це період відповідальності та чітких планів.

Головними орієнтирами року вважають послідовність у роботі, обдумані рішення та прагнення завершувати розпочаті справи.

Ба більше, Півень символізує сміливість заявляти про себе та відстоювати власну позицію. У символічному значенні 2029 рік пов’язують із порядком у справах, практичністю та впевненим рухом до поставлених цілей.

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