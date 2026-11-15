Різдвяний піст 2026: коли закінчується і скільки триваєДодати Факти ICTV у вибрані джерела Google
Різдвяний піст — один із чотирьох багатоденних постів у православній традиції. Для вірян це час духовного очищення, стриманості та підготовки до одного із найважливіших свят — Різдва Христового.
Піст традиційно розпочинається наприкінці осені й триває понад місяць — до самого Святвечора.
Коли закінчується Різдвяний піст 2026
Згідно з церковним календарем ПЦУ, Різдвяний піст 2026 розпочався 15 листопада і триватиме до 24 грудня включно. Тобто, Святвечір — це останній день посту. Вже наступного дня, 25 грудня, віряни святкуватимуть Різдво Христове.
Різдвяний піст 2026 триває 40 днів. У цей період християни утримуються від м’ясних, молочних продуктів, яєць, алкоголю. В окремі дні дозволяється риба і вино.
Також під час посту віряни обмежують себе у розвагах, приділяючи більше уваги молитві, добрим справам і внутрішньому спокою.
Традиційно в останній день Різдвяного посту на Святвечір заведено збиратися сім’єю за столом із 12 пісними стравами — це символічне завершення духовної підготовки до Різдва Христового.