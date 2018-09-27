Дело об отравлении химическим оружием Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании до сих пор не раскрыто. Факты ICTV узнали, что известно о Петрове и Боширове, кто такой Анатолий Чепига и почему Россия продолжает нагло врать.

В громком деле отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери подозреваются двое граждан РФ – Руслан Боширов и Александр Петров.

Хотя Россия до сих пор отрицает любую причастность к этому делу, ссылаясь на отсутствие прямых доказательств.

Недавно иностранное издание опубликовало материал, в котором назвали настоящее имя одного из подозреваемых и его причастность к ГРУ.

Факты ICTV собрали всю известную информацию о деятельности Боширова и Петрова и узнали, почему Россия “работает” так неосторожно.

Анатолий – Герой России

Международное издание Bellingcat вместе с российским The Insider обнародовали результаты своего исследования, согласно которому настоящее имя Руслана Боширова – Анатолий Чепига.

Журналисты начали искать Петрова и Боширова в военных училищах с интенсивным изучением иностранных языков. Тогда они нашли схожего с Бошировом человека на фото курсантов одного из училищ на востоке России, что было сделано в Чечне.

Возраст этих людей совпадает. Более того, на фото также видно явное совпадение формы лица и надбровных дуг.

В 2014 году Владимир Путин присвоил Анатолию звание Героя России за участие в миротворческой миссии. Эта миссия может быть связана с военными действиями на востоке Украины.

Таким образом, заявление Путина о том, что Петров и Боширов – обычные гражданские, которые были в Лондоне в туристической поездке, подвергается сомнению. Более того, можно утверждать, что Путин лично знаком с Чепигой, ведь звание Героя России выдается редко.

Однако, политолог Владимир Фесенко советует не спешить с выводами. Пока кроме Bellingcat и The Insider эти данные никто не подтвердил:

– Полковник – человек, выполняющий управленческие функции, а не функции оперативных работников. Функции киллеров выполняют люди низкого статуса. Я не уверен на 100%, что Баширов – именно этот человек. Я бы подождал других подтверждений информации.

На информацию уже отреагировало российское издание Коммерсант – они опросили жителей села Березовка, Амурской области, где жил Чепига. Так, одна женщина анонимно призналась, что узнала Анатолия, с которым тесно общалась в школьные годы.

А Петров?

В расследовании некого Александара Петрова Bellingcat ни зашли далеко. Новый паспорт ему выдали в 2009 году. А до этого любая информация об этом человеке отсутствует.

В базах данных Федеральной миграционной службы на анкете Петрова стоит надпись “С.С.” – совершенно секретно. Больше никакой информации не указано.

“Евротур” Петрова и Боширова

Более того, многие вопросы вызывают сомнительные путешествия Петрова и Боширова по Западной Европе.

Так Bellingcat сообщает о поездке Петрова в Нидерланды в 2016 году, через два дня после референдум о сотрудничестве с Украиной.

Также, Bellingcat нашли информацию о двух задержанных российских шпионах на территории Нидерландов. Шпионы направлялись в швейцарский город Шпиц, где находится лаборатория, связанная с расследованиями использования химического оружия. При себе у них обнаружили хакерское оборудование.

Издание отмечает, что точной информации о том, что задержанные шпионы это Петров и Боширов, однако они по крайней мере должны были действовать в одной организации.

Это подтверждает то, что российские спецслужбы работают по теме химического оружия, – прокомментировал Фесенко.

Сомнительное интервью

Недавно подозреваемые по делу отравления Скрипалей дали интервью российскому провластному СМИ Russia Today. Оно вызвало шквал комментариев и стало “мемом” в соцсетях. Кроме того, журналисты нашли там много противоречий.

Во-первых, они первые позвонили главному редактору RT Маргарите Симоньян. Номер телефона одного из самых популярных российских журналистов они нашли без проблем.

Там они заявили, что действительно были в туристической поездке в Великобритании. В Солсбери поехали по совету друзей, посмотреть известный собор.

Однако в городе они пробыли недолго, из-за непогоды вынуждены были вернуться в Лондон. На фото с камер наблюдения, зафиксировавших их в Солсбери, не видно тех заносов снега, о которых говорили подозреваемые.

Уровень спецслужб России упал

О том, что российские спецслужбы работают не так осторожно, как раньше, Фактам ICTV рассказал Владимир Фесенко. Такое мнение сейчас распространено среди российских экспертов:

– Уровень агентурной работы в России существенно снизился. Это мнение российских экспертов. Я его только цитирую.

Публичная огласка “на руку” России

В этом деле есть два важных фактора, отмечает эксперт. Во-первых, нестандартный способ убийства. Они намеренно выбрали химическое оружие:

– Они имеют произвести впечатление того, что спецслужбы могут использовать мощную нестандартную оружие против своих противников, что они могут нейтрализовать риски нападения на себя.

Во-вторых, для России важена публичная огласка дела:

– Эффект страха очень важен в данном случае. Не важно, что кто-то из агентов может засветиться, а важен публичный эффект страха.

То, что Россия убивает людей на территории других стран, лишь подтверждает, что по ценностям и стандартам поведения российские власти совершенно противоречат современной демократии, – добавил эксперт.

Таким образом, оправдание и любые комментарии Петрова и Боширова мгновенно основательно разносят международные СМИ. Все, о чем они говорят, можно обжаловать и подкрепить реальными доказательствами.

Возникает вопрос – действительно ли российские спецслужбы так неосторожно действуют, или же они намеренно “вбрасываю” новые темы для журналистских расследований?

Фото: Metropolitan Police, Bellingcat, cкриншот видео Russia Today

Лилия Ященко