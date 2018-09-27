Справа отруєння хімічною зброєю Сергія Скрипаля та його доньки у Великобританії досі не розкрита. Факти ICTV дізнались, що відомо про Петрова та Боширова, хто такий Анатолій Чепига та чому Росія продовжує нахабно брехати.

У гучній справі отруєння колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки підозрюються двоє громадян РФ – Руслан Боширов та Олександр Петров.

Хоч Росія і досі заперечує будь-яку причетність до цієї справи, посилаючись на відсутність прямих доказів.

Нещодавно, іноземне видання опублікувало матеріал, в якому назвали справжнє ім’я одного з підозрюваних та його причетність до ГРУ.

Факти ICTV зібрали всю відому інформацію про діяльність Боширова та Петрова, та дізнались, чому Росія “працює” так необережно.

Анатолій – Герой Росії

Міжнародне видання Bellingcat разом з російським The Insider оприлюднили результати свого дослідження, за яким справжнє ім’я Руслана Боширова – Анатолій Чепига.

Журналісти почали шукати Петрова і Боширова у військових училищах з інтенсивним вивченням іноземних мов. Тоді вони знайшли схожу з Бошировом людину на фото курсантів одного з училищ на сході Росії, що було зроблено в Чечні.

Вік цих людей збігається. Більше того, на фото також видно явний збіг форми лиця та надбрівніх дуг.

У 2014 році Володимир Путін присвоїв Анатолію звання Героя Росії за участь у миротворчій місії. Ця місія може бути пов’язана з військовими діями на сході України.

Таким чином, заява Путіна про те, що Петров і Боширов – цивільні громадяни, які були у Лондоні в туристичній поїздці, піддається сумніву. Більше того, можна стверджувати, що Путін особисто знайомий з Чепигою, адже звання Героя Росії видається рідко.

Однак, політолог Володимир Фесенко радить не поспішати з висновками. Поки що окрім Bellingcat та The Insider ці данні ніхто не підтвердив:

– Полковник – людина, яка виконує управлінські функції, а не функції оперативних працівників. Функції кіллерів виконують люди нижчого статусу. Я не переконаний на 100%, що Баширов – саме ця людина. Я би почекав інших підтверджень інформації.

На інформацію вже відреагувало російське видання Комерсант – вони опитали жителів села Березівка, Амурської області, де жив Чепига. Так, одна жінка анонімно зізналась, що впізнала Анатолія, з яким тісно спілкувалась в шкільні роки.

А Петров?

У рослідуванні особи Олександара Петрова Bellingcat не зайшли далеко. Новий паспорт йому видали у 2009 році. А до цього будь-яка інформація про цю особу відсутня.

У базах даних Федеральної міграційної служби на анкеті Петрова стоїть напис “С.С.” – цілком таємно, більше ніякої інформації не вказано.

“Євротур ” Петрова і Боширова

Більше того, багато питань викликають сумнівні подорожі Петрова і Боширова по Західній Європі.

Так Bellingcat повідомляє про поїздку Петрова до Нідерландів у 2016 році, через два дні після референдуму щодо співпраці з Україною.

Також, Bellingcat знайшли інформацію про двох затриманих російських шпигунів на території Нідерландів. Шпигуни направлялись до швейцарського міста Шпіц, де знаходиться лабораторія, що пов’язана з розслідуваннями використання хімічної зброї. При собі в них виявили хакерське обладнання.

Видання наголошує, що точної інформації про те, що затримані шпигуни це саме Петров і Боширов, однак вони принаймні мали діяти в одній організації.

Це підтверджує те, що російські спецслужби працюють по темі хімічної зброї, – прокоментував Фесенко.

Сумнівне інтерв’ю

Нещодавно підозрювані у справі отруєння Скрипалів дали інтерв’ю російському провладному ЗМІ Russia Today. Воно викликало шквал коментарів та стало “мемом ” в соцмережах. Крім того, журналісти знайшли там багато суперечностей.

По-перше, вони перші зателефонували головному редактору RT Маргариті Симоньян. Номер телефону одного з найпопулярніших російських журналістів вони знайшли без проблем.

Там вони заявили, що справді були в туристичній поїздці у Великобританії. В Солсбері поїхали за порадою друзів, подивитись відомий собор.

Однак у місті вони пробули недовго, через непогоду вимушені були повернутись до Лондона. На фото з камер спостереження, які зафіксували їх у Солсбері, не видно тих заметів снігу, про які казали підозрювані.

Рівень робити спецслужб Росії впав

Про те, що російські спецслужби працюють не так обережно, як раніше, Фактам ICTV розповів Володимир Фесенко. Така думка зараз поширена серед російських експертів:

– Рівень агентурної роботи у Росії суттєво знизився. Це думка російських експертів. Я їх тільки цитую.

Публічний розголос “на руку” Росії

У цій справі є два важливих фактори, наголошує експерт. По-перше, нестандартний спосіб вбивства. Вони навмисно обрали хімічну зброю:

– Вони мають справити враження того, що спецслужби можуть використовувати потужну нестандартну зброю проти своїх противників, що вони можуть нейтралізувати ризики нападу на себе.

По-друге, для Росії важливий публічний розголос справи:

– Ефект страху дуже важливий в даному випадку. Не важливо, що хтось з агентів може засвітитись, а важливий публічний ефект страху.

Те, що Росія вбиває людей на території інших країні, лише підтверджує, що за цінностями та стандартами поведінки російська влада геть протилежна сучасній демократії, – додав експерт.

Таким чином, виправдання та будь-які коментарі Петрова та Боширова миттєво вщент розносять міжнародні ЗМІ. Все, про що вони говорять, можна оскаржити та підкріпити справжніми доказами.

Постає питання – чи справді російські спецслужбовці так необережно діють, або ж вони навмисно “вкидать” нові теми для журналістських розслідувань?

Фото: Metropolitan Police, Bellingcat, cкріншот відео Russia Today

Лілія Ященко