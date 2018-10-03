У берегов Западной Греции перехватили судно с флагом Украины, на борту которого находилось 65 мигрантов.

Утром 2 октября грецкий патрульный катер перехватил судно с 65-ю мигрантами на борту возле региона Като Василиских западной Греции, сообщает Ekathimerini.

По обвинению в контрабанде людей арестовали трех иностранных граждан в возрасте 32, 30 и 37 лет.

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Кроме того, задержали еще двух подозреваемых – 36-летнего грека и 37-летнего иностранца. Они были водителями грузовика и ждали мигрантов с морского судна.