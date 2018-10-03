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Біля берегів Греції затримали українське судно з мігрантами – ЗМІ

Біля берегів Західної Греції перехопили судно з прапором України, на борту якого перебувало 65 мігрантів.

Вранці 2 жовтня грецький патрульний катер перехопив судно з 65-ма мігрантами на борту біля регіону Като Василіскіх західної Греції, повідомляє Ekathimerini.

За звинуваченням у контрабанді людей заарештували трьох іноземних громадян віком 32, 30 і 37 років.

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Крім того, затримали ще двох підозрюваних – 36-річного грека та 37-річного іноземця. Вони були водіями вантажівки і чекали мігрантів із морського судна.

До слова, влітку відомого українського музиканта засудили в Греції до 180 років тюрми за звинуваченням у незаконному перевезенні мігрантів.

Фото: Alexander Koerner/Getty Images

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