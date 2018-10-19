18-летний американец Далтон Шаффер (Dalton Shaffer) отвез пиццу в соседний штат на расстояние 362 км, чтобы исполнить желание больного раком клиента.

Об этом сообщает TJ.

Житель Индианополиса Рич Морган (Rich Morgan) и его супруга планировали съездить в Батл Крик (Мичиган), чтобы самим посетить любимую пиццерию. Однако из-за ухудшения самочувствия Моргану пришлось лечь в хоспис и он не смог поехать.

Тогда один из родственников Моргана позвонил в пиццерию, чтобы рассказать о ситуации. Он знал, что в заведении нет доставки, поэтому надеялся получить от его сотрудников хотя бы открытку.

Однако Далтон сам приготовил пиццу, сел в свой автомобиль и отвез ее Моргану. Дорога заняла у него 3,5 часа.

– Вся семья вышла и обняла меня. Это было здорово. Выражения их лиц и все такое, – рассказал работник пиццерии.

Семья также предложила Шафферу остаться переночевать, но он поехал обратно, чтобы успеть на работу.

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К слову, герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон срезала волосы длиной около 20 см и отдала их на парики для больных раком детей.